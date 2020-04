Esta jornada el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al titular de Defensa, Alberto Espina, realizaron un balance respecto de los controles y fiscalizaciones durante el Estado de Emergencia que rige en el país a raíz del avance del coronavirus.

En ese sentido se informó que se ha detenido a 1.255 personas por no respetar la cuarentena, mientras que 6.888 chilenos han sido retenidos por no respetar el toque de queda que desde hace 28 días rige en el país.

Frente a esta situación es que el titular de Interior reiteró el llamado a que se respeten las medidas adoptadas por el gobierno para reducir los contagios por el Covid-19.

Ayer, el Presidente Sebastián Piñera había arremetido contra quienes no han respetado los cordones sanitarios en Semana Santa: “Los vamos a identificar y sancionar con todo el rigor de la ley”, indicó.

Advertencia a respetar las medidas de prevención que hoy volvió a ser reforzada por Blumel.

“Se han realizado una enorme cantidad de fiscalizaciones para el cumplimiento de las cuarentenas y toques de queda, pero lamentablemente hay personas que insisten en incumplirla e insisten en actuar de forma irresponsable”, indicó Blumel.

Para agregar que “cuesta comprender tanta irresponsabilidad, porque la irresponsabilidad lo que puede hacer es terminar costando vida de personas, de personas con nombre y apellido y causando mucho dolor. Por lo tanto, yo quiero insistir en este punto, como lo dijo ayer el Presidente: vamos a fiscalizar estas situaciones y cuando las detectemos las vamos a sancionar, haremos los sumarios sanitarios y pondremos los antecedentes en la Fiscalía para que se realicen las investigaciones penales”.

En ese sentido, el jefe de gabinete endureció el tono y aseguró que “le quiero decir a las personas que siguen insistiendo en no cumplir las normas y en actuar irresponsablemente que tendrán que asumir las consecuencias de sus actos tan irresponsables”.

Su par, Alberto Espina, en tanto, en la misma línea, indicó que las medidas adoptadas por el gobierno “se toman porque se consideran fundamentales para que el coronavirus no mate a gente en nuestro país o no deje con graves problemas en la salud por un periodo de tiempo a muchos chilenos. O sea, no son medidas menores, no estamos viviendo una gripe”.

Para concluir que “efectivamente han existido personas que lo han infringido. ¿Qué justifica que casi 7 mil personas hayan infringido el toque de queda? Nada, salvo su tremenda irresponsabilidad, sobre todo cuando existen salvoconductos”.

/psg