Es el momento de la política, como lo dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel. De su capacidad de conciliar acuerdos que ayuden a recuperar el país cuando la gente comience a salir de nuevo a la calle -como si de una película de ciencia ficción se tratara- dependerá lo que viene. Como escribe Oscar Guillermo Garretón en su columna del lunes pasado “si la institucionalidad no es capaz de encauzar sus consecuencias sociales, las posibilidades de Chile de recuperarse serán pocas”. Para lograrlo, insiste, es necesario “un acuerdo amplio”, “con buena gestión ejecutiva, apoyo parlamentario y respaldo social. La política no tiene hoy tarea más importante que esta”, asegura. El problema es que las señales dadas hasta ahora, incluyendo el espectáculo en la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados esta semana, no alimentan la esperanza. Para Héctor Soto, el panorama es aún más crítico, porque según él, el gobierno se sigue topando con una oposición “que decidió cerrase en una cuarentena de odiosidad y obstruccionismo”.

Pero más allá de la política, para Juan Carvajal tanto en el estallido social como con la pandemia “ha quedado claro que el individualismo hizo crisis, que el mejoramiento de la calidad de vida no puede depender solo de la productividad personal”. Por eso, según él, lo que impondrá lo que está sucediendo es la necesidad de recuperar un “sentido colectivo”. Un punto a considerar en el plano local, que rima también con el desafío a nivel global que plantea Soledad Alvear. Por que la crisis lo que ha revivido es la reacción nacionalista de muchos países. Por eso, asegura, “parece que estamos ad portas de un nuevo orden global, donde los liderazgos serán menos claros que hasta ahora y muy fraccionados”. Un momento, agrega, “donde los escépticos de multilateralismo y de las organizaciones regionales de integración

/Gap