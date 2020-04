El ex futbolista chileno Waldo Ponce habló sobre su paso por Universidad de Chile. El mundialista con la Roja solo tuvo elogios para el cuadro “Azul” y afirmó que la institución lo “ayudó” a convertirse en profesional.

“La U para mí es como mi casa. Me ayudó a cumplir mi sueño de poder ser un futbolista profesional. Me abrió las puertas y me entregó una formación, por eso recuerdo a la U como si fuese mi casa”, señaló el retirado zaguero al medio oficial del club.

Del mismo modo, recordó su debut con la escuadra “Laica”, destacando que: “Ese año la U había salido campeón con un equipazo y dos fechas antes que terminara el campeonato, entonces durante esas jornadas que quedaban se nos dio la posibilidad de jugar a los jóvenes”.

“Recuerdo mi debut con alegría y los nervios típicos. Tenía 18 años y me costó quedarme dormido la noche previa a ese partido ante Unión Española en el Santa Laura. Yo creo que hice un buen partido esa vez, y lo disfruté mucho”, agregó.

Sobre la labor que hace la Corporación del club y su experiencia participando, mencionó que: “Es una gran idea que se ha formado durante estos años. Nos hace recordar nuestros años como futbolistas. Se disfruta mucho lo que significa el camarín, poder compartir anécdotas y reencontrarse con amigos”.

Por último, Ponce mandó un mensaje a los hinchas “Azules” durante la cuarentena. “Un mensaje también es que se cuiden y cuiden a sus seres queridos en estos tiempos difíciles. Ya podrán alentar al ‘León’ como siempre lo hacen”.

/Eduardo Méndez Garín