El ex defensor, Martín Demichelis, habló sobre su carrera futbolística y se acordó de un conocido nuestro, el técnico Manuel Pellegrini. El ex River Plate catálogo al estratega como el más importante de todos. Además, el argentino habló sobre su nueva faceta como entrenador y se acordó de lo difícil que fue enfrentar a Ronaldinho en su mejor época.

“Tuvo muchos buenos entrenadores, pero me voy a quedar con quien más trabaje, Manuel Pellegrini”, dijo Demichelis en conversación con el diario El Clarín.

El ex Málaga además recordó el rival más difícil que enfrentó. “Ronaldinho. En su mejor época en Barcelona. Me mató”.

El espigado ex futbolista además habló sobre sus inicios en su nueva faceta como técnico. “En 2017 había vuelto a Málaga y en ese momento estaba Michel González, histórico jugador de Real Madrid. Me dijo: ‘si no tienes ninguna idea para lo que viene me gustaría que te sumes al cuerpo técnico’. Y como venía haciendo la carrera de entrenador, dije que sí enseguida”.

El ex defensor central coincidió con el entrenador chileno en River Plate, Málaga y Manchester City, transformándose en uno de los jugadores predilectos del estratega en su periplo en el fútbol exterior.

/Eduardo Méndez Garín