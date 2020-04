El Presidente Sebastián Piñera se volvió a referir a su polémica decisión de bajarse de su vehículo para fotografiarse en Plaza Italia.

El hecho ocurrió el pasado 3 de abril y generó todo tipo de comentarios.

Al tanto de la controversia, el mandatario abordó la situación en entrevista con T13, y aseguró que «hay cosas que si pudiese retroceder en el tempo, no las haría de nuevo. Si volviera atrás, no me habría bajado (en Plaza Italia)».

demás, pidió que se investigue «hasta las últimas consecuencias» el caso de Gustavo Gatica.

El mea culpa de Piñera

Eso sí, durante la mañana de este domingo, se dieron a conocer sus declaraciones con El Mercurio, donde aseguró que «no cometí ningún delito y ningún pecado».

«Lo que quiero decir es que no cometí ningún delito y ningún pecado; lamento si alguien lo pudo haber mal interpretado. Pero quiero indicar que nadie es dueño de la Plaza Italia, que cualquier chileno tiene derecho a caminar y sacarse fotos ahí», aseguró.

