La nueva pandemia de coronavirus está cambiando la vida tal como la conocemos. Más de una cuarta parte de la población mundial ahora están en gran parte confinados a sus casas, a medida que los gobiernos intensifican las restricciones al movimiento y el distanciamiento social en un intento por contener el virus. En muchas partes del mundo, las fronteras están cerradas, los aeropuertos, hoteles y negocios cerrados y tampoco hay escuelas. Estas medidas sin precedentes están provocando una ruptura social de algunas sociedades e interrumpiendo muchas economías, resultando en pérdidas masivas de empleos y aumentando el espectro del hambre generalizada.

Todo sigue siendo incierto, pero los analistas dicen que la pandemia y las medidas que están tomando para salvarnos podrían cambiar permanentemente las formas en que vivimos, trabajamos, queremos y jugamos en el futuro. Pero algo extraño está ocurriendo, un fenómeno que está afectando a millones de personas.

Extraños sueños

Si pensabas que eras el único que tenía sueños extraños o extremadamente vividos durante la pandemia de coronavirus, ciertamente no lo eres. Chris Cuomo, un presentador de televisión del canal de noticias CNN, que dio positivo por COVID-19 la semana, ha explicado sobre inquietantes sueños que tenían como protagonista a su hermano mayor, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Durante una entrevista el 2 de abril, los hermanos Cuomo se pusieron en contacto virtualmente y hablaron de cómo están llevando el confinamiento.

“Viniste a mí en un sueño”, dijo Chris al gobernador. “Tenías un atuendo de ballet muy interesante, y estabas bailando en el sueño, y agitabas una varita y decías: ‘Me gustaría poder agitar mi varita y hacer que esto desaparezca’. Y luego te giraste y te alejaste bailando”.

Pero Chris Cuomo no es el único en experimentar extraños sueños. Muchas otras personas están teniendo sueños intensamente vívidos durante la pandemia de coronavirus, ya sea que hayan estado enfermos o no. Miriam, una mujer que vive en Nueva York, dice que sus sueños comenzaron de manera normal, pero al final de los sueños se vuelve consciente en el mundo de los sueños y se siente fuera de control.

“Por ejemplo, en un sueño, estoy organizando una fiesta en la casa de mis padres (donde deseo desesperadamente estar), estoy seleccionando los pasteles y los postres, combinándolos con la fruta adecuada, decorando la casa, ordenando”, explica Miriam al portal de noticias Refinery29. “La gente está llegando, los postres están listos, y luego miro a mi alrededor para ver que toda la sala está llena, las personas están muy cerca unas de otras, y luego llega el pánico. ¿Qué he hecho? Todas estas personas tienen que irse de inmediato. Están demasiado cerca, probablemente ya los he sentenciado a muerte mientras agarran pastel y hablan entre ellos. Antes de tener la oportunidad de gritar, de gritar para que salgan estas personas, me despierto”.

¿Qué está ocurriendo, según la ciencia?

En una entrevista con la página The Cut, Dra. Deirdre Barrett, psicólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que el aumento de sueños vividos en muchas personas tiene que ver con el hecho de que el ritmo de vida de las personas se ha ralentizado, al menos para los trabajadores no esenciales, y personas que se quedan en casa.

“Cambiar la rutina de uno dramáticamente a menudo conduce a más recuerdos de sueños”, explica la Dra. Barrett. “Escucho a más personas que, tanto porque sus actividades de adictos al trabajo se ven interrumpidas como por sus fiestas, están durmiendo más. Creo que ese es probablemente el factor más importante”.

La Dra. también explicó que algo llamado rebote REM también podría estar afectando. Cuando alguien recupera sueño perdido, puede experimentar un aumento en el movimiento rápido de los ojos, que es la fase durante la cual se produce el sueño. Para investigar, la Dra. Barrett ha estado recopilando datos sobre los sueños de las personas durante la pandemia de coronavirus a través de una encuesta online.

“La mayoría de los sueños tienen la ansiedad como la emoción principal”, dice sobre lo que ha podido observar en los resultados de su estudio.

Los sueños que ha recopilado de la gente varían desde aterradoras pesadillas hasta amenazas más metafóricas como saltamontes violentos o enjambres mortales. Por su parte, Nylah, una escritora estadounidense, dice que aunque sus sueños no son directamente sobre el COVID-19, su subconsciente todavía ha regresado a eventos dolorosos y traumáticos que tienen lugar en lugares apocalípticos.

“Creo que lo que conecta las ubicaciones es que están vacías o estériles”, dice Nylah. “Muchos campos secos y barrios y ciudades vacías. Creo que es porque he estado reflexionando sobre todas las formas en que la vida va a cambiar cuando salgamos de la cuarentena… cuán vacíos son los lugares a los que solía ir ahora. Y cómo quiero escapar de ese trauma y construir una vida diferente para mí cuando salga de la cuarentena”.

De acuerdo con ciertas teorías psicológicas, los sueños de los humanos han evolucionado para ser como son a fin de permitirnos trabajar a través de los eventos en nuestros días y permitirnos procesar cualquier temor o ansiedad que haya estado viviendo en el fondo de nuestros cerebros, solo en un entorno de bajo riesgo. En última instancia, se supone que los sueños nos ayudan a prepararnos para lidiar con el estrés y los escenarios extraños en nuestra vida cotidiana. En circunstancias más normales con menos trauma psíquico masivo y preocupación que la mayoría de las personas están experimentando en este momento, los sueños serían mucho menos vívidos e intensos. Sin embargo, durante los períodos de estrés como esta crisis global, tiene sentido que los sueños de todos son más inquietantes.

¿Hay otra explicación?

A parte de la teoría científica, algunos han ofrecido otras explicaciones. Dicen que este tipo de sueños vividos e intensos están relacionados con eventos que están por ocurrir. Al igual que pasó días antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, miles de personas tuvieron sueños muy intensos y aterradoras pesadillas. Por lo que ahora nos encontraríamos a las puertas de una inminente catástrofe, mucho mas grande que los muertos por coronavirus. Ahora bien, las posibilidades para este supuesto evento son amplias, como el impacto de un asteroide. Quien sabe, solo el tiempo dirá si este tipo de sueños son provocados por estrés o por algún tipo de premonición.

