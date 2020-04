Hace unas semanas, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, informó la decisión del gobierno de extender la suspensión de clases y adelantar las vacaciones de invierno entre hoy lunes 13 y el viernes 24 de abril debido a la crisis por coronavirus. «Durante todo el mes de abril no habrá clases en jardines infantiles ni establecimientos educacionales tanto subvencionados municipales, particular subvencionados y también particular pagados», informó el secretario de Estado.

Frente a esto, la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, afirma que «creo que se va a perder una rutina que se está empezando a producir en los colegios y en las familias con esta interrupción».

-¿Considera que fue una decisión correcta la del Mineduc de adelantar las vacaciones de invierno?

-Creo que la mayoría de las personas que trabajan con los colegios pensamos que es un error, porque por una parte, desde que se suspendieron las clases ha pasado muy poco tiempo. En el primer momento los colegios estuvieron dedicados básicamente a organizarse para ver cómo iban a trabajar. Recibieron los textos de estudio del Ministerio, recibieron también la alimentación de Junaeb. Los primeros días se daba alimentación en los mismos colegios, después entregar la alimentación a la familia… yo diría que desde hace unos 10 días como que ya los profesores, los directivos, empezaron a aprender cómo comunicarse con los estudiantes y los colegios a establecer sistemas usando el material que presta el ministerio que es muy bueno.

-¿Cómo cree que podrá continuar el proceso educacional en cuarentena?

-Es un tremendo trabajo ver cómo se llega a cada uno de los alumnos porque las realidades son distintas. Por ejemplo, en los sectores populares, hay alumnos que solo tienen acceso a internet a través del celular y con teléfonos de prepago y el internet es muy malo, entonces hay muchos que requieren de guías presenciales. Se ha pedido a las familias que vayan a buscar esa guía. Ese trabajo que está empezando a realizarse de mejor manera se verá interrumpido por quince días.

Desde el nivel central es bueno evaluar con las regiones y con las comunas, en cuáles hay más disposición para poder tener las vacaciones ahora, en qué comunas no. Otra solución es que se diera una semana ahora y no dos».

-¿Qué pasa con el trabajo y clases online que venían teniendo algunos alumnos?

–Lo más probable es que el 27 de abril los colegios no vuelvan a clases. Entonces, habrá que retomar este trabajo inicial y creo que se va a perder una rutina que se está empezando a producir en los colegios y en las familias con esta interrupción.

-¿A qué problemas se pueden ver enfrentados los colegios municipales?

-La alimentación es lo fundamental. Ahora se está entregando un paquete como para diez días, pero la semana siguiente hay que ver quién va a entregar los paquetes, etc. Va a haber muchos niños que no van a tener alimentación y lo que hemos visto en sectores como La Pintana y Lo Espejo es que ya hay muchos padres que están cesantes . Hay muchas familias que viven al día porque son trabajadores informales, no están recibiendo recursos, y por lo tanto, hay más demanda por la alimentación. Me parece un poco contradictorio que justamente cuando el gobierno está implementando medidas bien focalizadas en los más vulnerables, en este caso se dan dos semanas de vacaciones en las cuales la segunda semana los niños no van a tener acceso a la alimentación de Junaeb.

-Hay colegios que venían impartiendo de forma exitosa las clases online. ¿Se podría haber evaluado un mecanismo distinto para que estos establecimientos siguieran en el proceso?

-Esto es una medida pareja para todos y en general eso tiene un sentido de equidad. Por otra parte, hay establecimientos educacionales que tienen muchas más facilidades para seguir trabajando online, no tienen el problema de la alimentación y son colegios particular pagados. Creo que las realidades son distintas. Hay partes en donde hay más contagios, hay partes donde hay menos contagios y a lo mejor las decisiones podrían tomarse más bien territorialmente. Desde el nivel central es bueno evaluar con las regiones y con las comunas, en qué comunas tienen más disposición para poder tener las vacaciones ahora, en qué comunas no. Otra solución es que se diera una semana ahora y no dos.

Ese trabajo que está empezando a realizarse de mejor manera se verá interrumpido por quince días»

–¿Una semana le parecía entonces una buena opción?

-Por el tema de la alimentación y porque al final tampoco son vacaciones estar encerrado cuando hay una cuarentena. Entonces, es verdad que muchos profesores están trabajando desde sus casas. Están haciendo turnos éticos, pero muchos están trabajando desde sus casas. Pero también esos profesores tienen hijos y también tienen que apoyarlos. Por lo tanto, no es un periodo fácil el estar en cuarentena y menos en los sectores donde los departamentos o las casas tienen 50 metros cuadrados donde hay familias que viven hacinadas.

-¿Ha planteado sus inquietudes de manera formal?

-Yo lo he manifestado a través de conductos institucionales, como la Fide (Federación de Instituciones de Educación Particular) y también informales, pero haciendo llegar estas preocupaciones al gobierno. La verdad es que uno tiene toda la voluntad del mundo de apoyar al ministro de Educación. Se han visto en una situación tremendamente compleja. Pero siento que esta decisión es equivocada.

/Entrevista de Sebastián Edwards para El Líbero

