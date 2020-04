“Vivo en una comuna que se encuentra en cuarentena obligatoria y aunque no quiera salir de mi casa, debo hacerlo para ir a comprar. Quisiera hacerlo a través de las aplicaciones que ofrecen productos de supermercados, ya que mi papá es parte de la población de riesgo y me da mucho miedo que se pueda contagiar por mis salidas, pero he visto que muchas han aumentado descaradamente sus precios, cobrando hasta 15 mil pesos extra”. ¿Cuáles son las precauciones que debería tomar para ir de compras?

Fernanda, 27 años.

LA RESPUESTA

Pese a que el llamado por parte de las autoridades es el de permanecer en nuestras casas, hay cosas indispensables que requieren de nuestra salida. Ir a comprar alimentos es, sin duda, una de las que menos podemos transar. Por esta razón, dentro de los permisos temporales a los que se puede acceder durante la cuarentena en Comisaría Virtual, está el de compras de insumos básicos. Sin embargo, los expertos aseguran que hay que ser bastantes cuidadosos al hacerlo. Y es que este tipo de espacios, aunque se desinfecten diariamente, pueden ser una importante fuente de contagio. Para evitar que esto pase, el urgenciólogo de Clínica Alemana, Pablo Verdugo, entrega sus consejos.

Evitar comprar en exceso: las autoridades han sido enfáticas en señalar que en Chile no hay un problema con la cadena de abastecimiento, por lo tanto, es importante que las personas sean conscientes a la hora de hacer sus compras. No nos vamos a quedar sin comida si es que cada habitante consume lo que realmente necesita.

Limpiar el carro: hay que ser muy cuidadosos con este objeto ya que es manipulado por muchas personas. Antes de tocarlo, se debe limpiar la manilla con toallas desinfectantes. Luego, aplicar alcohol gel en las manos. La manera recomendada de hacerlo es frotándolo en ambas palmas e ir esparciéndolo entre los dorsos, las yemas de los dedos, los pulgares, uñas y en las muñecas, durante 20 a 40 segundos. Después de esto, queda prohibido acercar las manos a la cara hasta volver a la casa.

Tocar solo lo que se va a comprar: quienes prefieren tocar cada fruta y verdura antes de elegir la que comprarán, deberán resistirse. Y es que no se puede saber quién los manipuló antes y cuáles fueron sus precauciones. Lo que podría pasar, por ejemplo, es que una persona estornudó en su mano y después agarró algo, dejando partículas en el objeto que, posteriormente, es manipulado por otro. Esta medida, de hecho, hay que tomarla con todo lo que se venda en el supermercado. “De esta forma se evita tanto contagiar a otras personas –en caso de que uno sea el que porta el virus y no lo sepa– y también que este entre al cuerpo si es que los productos ya fueron tocados por otra persona”, comenta Verdugo.

Mantener distancia: la recomendación es respetar la distancia de un metro con el resto de las personas en todo momento, pero sobre todo en las filas, porque es en esta instancia donde se acumulan más personas. Al momento de pagar en la caja es importante tener esto en mente. También hay que ser cuidadosos con que los productos toquen múltiples superficies. Una buena idea es ir pasándolos uno a uno, evitando la cinta transportadora, y guardarlos inmediatamente en la bolsa, sin que se agrupen en la banda metálica.

Aplicar alcohol gel: después de pagar, volver a limpiarse las manos con alcohol gel, de la misma manera que se hizo al principio. Y una vez que se llegue a la casa y se guarden todas las cosas que se compraron, hacer un correcto lavado de manos con jabón.