Hace un par de días, se mostró la eliminación de Steffi Méndez de «MasterChef Celebrity», programa de Canal 13 donde se lució con sus dotes culinarios, sin embargo, su último plato no fue del gusto del jurado.

Salida de la que habló después en el late «Sigamos de largo» de la misma casa televisiva, donde conversó con sus conductores, Maly Jorquiera y Sergio Lagos, asegurando que su experiencia en el estelar fue una «montaña de emociones».

«Cuando me fui me puse a llorar y reír porque no sabía cuál era la emoción. El proyecto de Masterchef yo lo describo en dos palabras, montaña rusa. Fue de altos y bajos», comentó al respecto la hija de Dj Méndez.

Contexto en el que además confesó que «yo soy una muy mala perdedora, me carga meterme a un juego y perder, soy un poquito picota y eso a mí se me nota porque soy expresiva». Palabras con la que explicó por qué se vio tan molesta en pantalla, durante su última prueba antes de ser eliminada.

Tras esta salida de pantalla, la actriz en formación continuó en contacto con sus fans a través de redes sociales, destacando que actualmente tiene más de un millón de seguidores en Instagram, a quienes recientemente cautivó con sensuales postales.

