Tras la sorpresiva elección del diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, como presidente de la Cámara Baja, una eventual respuesta de la oposición aún está por verse. Esto luego de que se pusiera en pausa -más no descartado- la posibilidad de llevar adelante una censura a la mesa recientemente electa.

Tema que abordó este martes el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, quien sostuvo que llevar adelante una acción como ésta “no corresponde”.

“Eso no corresponde. Cuando uno actúa de una manera, eso tiene consecuencias. Aquí hubo un grupo de (no sólo del Frente Amplio) que no sólo no cumplieron un acuerdo, sino que hicieron un alarde de que no lo iban a hacer. No me parece serio ni responsable, que después de ser los causantes (de los resultados de las votación), los censuremos porque nos damos cuenta de lo que sucedió. Hay que respetar el principio democrático”, afirmó.

Con respecto a las diferencias que existen en la oposición y si se vieron reflejadas en la votación de la testera de la Cámara Baja, el timonel de la DC dijo que “una cosa es que uno pueda votar distinto en un proyecto de ley (…), una cosa distinta es cuando firmas un acuerdo y después simplemente te das el gusto de no cumplirlo”, dijo.

Continuó: “Eso lo que hace es generar una enorme barrera de desconfianza dentro de los actores del Congreso y en la propia ciudadanía”, y añadió que ese tipo de acciones “demuestra un nivel de ensimismamiento enorme”.

En esa línea, Chahin aseveró que para la ciudadanía queda la impresión de una “oposición como un grupo incapaz de ponerse de acuerdo y de cumplir acuerdos, y eso es gravísimo”.

Eso sí, por otra parte, cuestionó el hecho de que Paulsen firmara el requerimiento que presentaron diputados oficialistas al Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley de indultos, apoyo que posteriormente retiró. “Que un presidente de la Cámara intente recurrir al TC, tras una decisión que se tomó en la Cámara que él preside y aunque después se dé cuenta de la embarrada que estaba haciendo, me parece que es bastante grave”.

Cabe recordar que el TC declaró inadmisible ayer el recurso que ya había presentado un grupo de senadores de Chile Vamos, quienes acusaron una presunta discriminación que tendría la iniciativa del gobierno que busca que personas de baja peligrosidad cumplan su pena en libertad. Esto en el marco de la pandemia por coronavirus que enfrenta el país.

