Italia enfrenta momentos difíciles a causa del coronavirus Covid-19. Hasta el momento el país europeo registra 159.516 casos de contagiados, de los cuales 20.465 han muerto.

En medio de este contexto, la discusión sobre la vuelta del fútbol se sigue manteniendo. Ante esto, la subsecretaria de Salud del gobierno italiano, Sandra Zampa, tomó la palabra.

La autoridad señaló que “todavía veo la reapertura del fútbol en Italia muy difícil y no veo este debate como una prioridad”, declaró en diálogo con Rai Sports.

“Volveremos a ver los estadios llenos cuando estemos totalmente seguros, esto es, cuando haya una vacuna”, complementó Zampa.

“No veo catastrófico esperar otro mes. Si los clubes luego creen que se podrán organizar partidos, se valorarán las propuestas. Yo diría que no, aunque no me corresponde decidir”, cerró la autoridad sanitaria.

El fútbol italiano se encuentra totalmente paralizado desde el pasado 9 de marzo.

