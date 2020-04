En pleno concejo municipal de La Florida el jefe comunal, Rodolfo Carter (UDI), se refirió en duros términos a la concejala del Partido Comunista Marcela Abedrapo. Según consta en un registro viralizado hoy, el alcalde pidió que “alguien controle a esa mujer”, pero además la trató de “miserable, mala persona, venenosa y mentirosa”.

La pelea ocurrió el 8 de abril pasado, cuando en plena sesión la concejala Abedrapo solicitó a Carter tomar medidas más potentes para evitar que los trabajadores municipales resulten infectados con coronavirus.

Según denunció la concejala, “los funcionarios municipales están sufriendo enfermedades (…) la lógica debe favorecer el distanciamiento social, lo que el municipio no ha entendido”.

“Algunos funcionarios pudiendo hacer teletrabajo se les obliga a asistir. Y otros que podrían ir a los domicilios de los vecinos terminan atendiendo en sus oficinas donde se produce mucha aglomeración”, denunció.

Ante la interpelación, el alcalde Carter aseguró que el decreto que permite cierta flexibilidad laboral para los trabajadores comunales fue firmado hace dos semanas.

Así, dijo que “hay una mala intención permanente de la concejala, su maldad no tiene límites. El nivel de maldad, mala fe, de veneno”.

“Si usted es una persona malvada por lo menos tenga la decencia de escuchar al otro. Yo la tengo que escuchar a usted con sus mentiras. Se lo digo con responsabilidad, usted es muy miserable. No puede ser tan miserable en un momento que la gente necesita ayuda”, agregó el alcalde.

Por último, Carter pidió a los otros representantes de la izquierda en el concejo municipal que “a esta mujer la controle alguien, porque estamos con problemas más grandes que sus gritos en los concejos (…) cómo es posible en el mundo de la izquierda no haya nadie de buen corazón que le diga a esta mujer que tenga el sentido de guardar silencio”.

Al respecto, el compañero de bancada de Abedrapo y también concejal en La Florida, Nicolás Hurtado, publicó en sus redes sociales el registro y afirmó que los dichos de Carter fueron “misóginos”.

“Me parece bastante desagradable cómo en los matinales hay un osito y acá en los concejos aparece toda la misoginia, el maltrato y el poco valor humano que hay en el trato hacia la concejala Abedrapo. Me parece una vergüenza y me parece bueno que los concejos ahora son grabados, donde queda esta constancia para toda la ciudadanía que pueda ver lo que sucede en el concejo municipal de La Florida”, concluyó Hurtado.