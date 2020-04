Durante esta cuarentena, diversos himnos contra la adversidad han musicalizado los balcones. Entre ellos, Resistiré del Dúo Dinámico, Color Esperanza del argentino Diego Torres, I Will Survive de Gloria Gaynor, Volveremos a brindar de la española Lucía Gil y, cómo no, Libre del recordado Nino Bravo. “¡Libre! Como el sol cuando amanece, ¡yo soy libre como el mar!”, suele sonar por las calles del centro de Madrid y en diversos vídeos de Instagram. No obstante, cuando la canción fue compuesta en 1972, sus autores, José Luis Armenteros y Pablo Herrero, jamás intentaron referirse a un confinamiento como el que hoy se vive, sino que querían hacer referencia a un trágico episodio ocurrido en 1962.

Hace 48 años Nino Bravo popularizó Libre. Uno de sus temas más exitosos -junto a Un beso y una flor y Cartas amarillas-, con el que llegó al número uno en España y en numerosos países latinoamericanos. De hecho, el tema tomó potentes matices políticos al otro lado del océano. Por ejemplo, en Chile, después de que Bigote Arrocet se arrodillara frente al público del Festival de Viña del Mar -con el mismísimo Augusto Pinochet en el palco– y decidiera cantarla emocionado, a cinco meses del golpe de Estado. Toda una declaración de intenciones, de acuerdo con numerosos historiadores, que señalan que el cómico utilizó la canción como una “oda anticomunista”. Asimismo, Cuba prohibió que Libre se escuchase en la isla.

Libre también podría haber sido vetada en España. Pese a ello, la canción logró pasar la censura franquista, casi de pura casualidad. “Los viernes por la mañana había una persona de la compañía que se encargaba de llevar las grabaciones al Ministerio de Información y Turismo. Cuando yo quería que alguna canción pasara, la envolvía con otros discos. Por ejemplo, algunos villancicos como Los peces en el río debían pasar todos los años la censura para poder ser publicados. Aprovechando esas ocasiones metía entre los villancicos otro tema que no quería que tocasen. Uno de ellos fue Libre“, comentó, alguna vez, el productor Félix Rodríguez -que trabajó con Bravo- en una entrevista sobre el intérprete y la legendaria canción.

Sin embargo, la composición original poco tenía que ver con España, Cuba o Chile. Al contrario, nació a raíz de un hecho sucedido en Alemania. Es la historia musicalizada de Peter Fechter, el primer mártir caído al intertar cruzar el Muro de Berlín. Según EL MUNDO, Fechter tenía 18 años, trabajaba como obrero de la construcción y en julio de 1962 había pedido un permiso para cruzar del este al oeste de Berlín para visitar a su hermana. Pero el permiso no se le concedió y, junto a su amigo Helmut Kulbeik, decidió escapar y saltar el muro. El 17 de agosto de ese año ambos intentaron la huida. Kulbeik lo consiguió, pero Fetcher fue abatido a tiros.

“Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendiendo en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar…”, cantaba en los 70 Nino Bravo sobre el momento en el que Fechter comenzó a desangrarse en plena calle, después de ser disparado. “Peter gritaba pidiendo ayuda, pero no podía moverse. Durante una larga hora nadie acudió, porque tanto los guardias de un lado como los del otro tenían estrictamente prohibido permitir el paso”.

Tras el asesinato de Fechter, su imagen se volvió motor de resistencia en contra el Muro de Berlín, además de convertirse en inspiración para diversos artistas que abogaban por la libertad. Como los autores de Libre, quienes siempre comentaron el origen de su éxito. Aun así, Nino Bravo no solía hablar sobre la inspiración del tema que le dio fama internacional. Y es que el artista -fallecido el 16 de abril de 1973, en un accidente de tráfico- siempre tuvo alma humilde y no solía vanagloriarse de sus éxitos. Es más, en su última entrevista (publicada por NinoBravo.net) dijo: “Si tuviera que hacer mi biografía resaltaría únicamente el haberme casado y haber tenido una hija y, después, mi fuerza de voluntad”. Una gran frase para honrar su memoria y su imborrable trayectoria como cantante.

