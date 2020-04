Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que se descargan en el «smartphone». Tanto en Android como en iOS. La empresa de ciberseguridad Sophos ha encontrado en la App Store, la tienda oficial de la empresa de la manzana, 30 «apps» que esconden en su interior servicios de suscripción con costes elevados, así como de compra. Se las conoce como «Fleeceware», «desplumadoras» en castellano.«El objetivo que persiguen es el de quitarle el dinero al usuario. Por ejemplo, hace unos días me descargué un afinador de guitarra para iPhone. Tenía buenas valoraciones y era gratuito. Nada más abrirlo me encontré con que me pedía una suscripción por valor de diez euros al mes. Pago menos por Spotify», explica a ABC Alberto R. Rodas, director de ventas de Sophos Iberia

Las aplicaciones descubiertas por la compañía de ciberseguridad cubren temáticas bastante variadas: editores de imágenes, filtros faciales, horóscopos o lectores de códigos QR y de códigos de barras, entre otras. Desde Sophos apuntan que han tenido una notable penetración social, ya que entre todas acumulan 3,6 millones de descargas desde la App Store. «El problema es que muchas de ellas, además, en sus promociones afirman, por ejemplo, que la primera semana es gratuita. Luego te cargan una suscripción anual. Encontramos una aplicación para leer códigos QR en la que la suscripción anual era de 104 euros, cuando tienes muchas a tu disposición que son completamente gratuitas y funcionan igual de bien», apunta el experto de Sophos.

A pesar de que, en principio, las aplicaciones no cuentan en su interior con ningún tipo de «malware» (virus informático), pueden acabar convirtiéndose en todo un incordio para el usuario en caso de que se suscriba a alguno de los servicios que ofertan por error. «No tienen virus alojado, pero muchas obligan a suscribirse. Y si lo permites van a realizarte los cobros directamente desde tu cuenta de Apple Store. También es habitual que cuando alguien descarga una “app”, comience a pasar páginas al abrirla y a dar permiso para ser suscrito a un servicio que, realmente, no le interesa», explica Rodas.

El experto añade, a su vez, que a pesar de que Apple cuenta con normas para el buen uso de su plataforma, la presencia de «apps» de este tipo no está restringida: «Esto está permitido. Y yo lo entiendo. Podemos bajarnos Netflix o Spotify y pagar a través de nuestro usuario de Apple. Sin embargo, hay casos en los que hay un fin malintencionado detrás. La tienda de iPhone cuenta con unas guías en las que se dice que el creador de la aplicación debe detallar el tema de la suscripción».

Cómo protegerse

Lo más importante antes de descargar una aplicación es leer la letra pequeña. En caso de suscribirse por error, el usuario debe revisar desde los ajustes del terminal las suscripciones que tiene contratadas. En el entorno iOS esto se hace yendo a «Ajustes», una vez dentro, tendrá que pulsar sobre la primera opción, en la que aparece su nombre de usuario. Tras hacer «click», verá que en uno de los apartados pone «Suscripciones», donde podrá cancelar las servicios de este tipo que tenga contratados a través de su cuenta de Apple. Los expertos en ciberseguridad también recomiendan, para evitar tanto este tipo de aplicaciones como las que alojan código malicioso en su interior, que el usuario sea muy selectivo con las descargas y solo las realice si la «app» es realmente necesaria.

