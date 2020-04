“Hoy Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada”, dijo sin rodeos el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una amplia mesa que compartió con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la casi totalidad de los gobernadores de los 24 distritos del país, además del jefe de la Cámara de Diputados.

Desde el lado de los acreedores, la oferta podría ser calificada como “hostil”, porque plantea no pagar hasta 2023 y ahorrarse 37.900 millones de dólares al dejar de pagar el 62% de los intereses, más otros 3.600 millones de dólares del capital, un 5,4 por ciento. En total, Argentina propone hacer una quita de 41.500 millones de dólares, algo más del 10% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Fernández definió la situación como “default virtual”, es decir, una suspensión de pagos. El actual presidente era jefe de gabinete (una suerte de primer ministro) en 2003, cuando Néstor Kirchner inició su gobierno, que incluyó una importante quita de la deuda a los acreedores. Sería la séptima suspensión de pagos de Argentina si el país entrase efectivamente en suspensión de pagos por no lograr acuerdo con sus acreedores.

“Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor en el 2003, cuando nos hicimos cargo del Gobierno y heredamos una situación similar”, dijo el presidente, que en medio de la crisis del coronavirus movilizó a las más altas autoridades del país para dar una imagen de unidad ante los acreedores. Algunos de ellos, como el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, llevaban mascarilla, obligatoria desde esta semana en buena parte del país. No era el caso del presidente y del ministro de Economía, que difícilmente podrían haberse dirigido a los acreedores como enmascarados.

“El Fondo Monetario dijo que la deuda era insostenible en la Argentina”, destacó Fernández, que explicó qué es lo que considera que está en condiciones de afrontar el país. “Deuda sostenible, para estotros, es pagar la deuda sin agravar la situación de los que menos tienen”.

El anuncio de Argentina llega en un contexto límite. El país está en cuarentena total desde hace un mes, la industria está paralizada y los mercados financieros muestran un creciente nerviosismo: el riesgo país se mueve en torno a los 4.000 puntos, cuando en diciembre ya preocupaba seriamente al estar cerca de los 900 puntos, y el peso se devaluó fuertemente esta semana en el mercado clandestino, donde la brecha con la cotización oficial del dólar no deja de ampliarse.

Una diferencia importante con la cesación de pagos anterior es que esta vez Buenos Aires cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), visto históricamente como el enemigo por un importante porcentaje de los argentinos. La búlgara Kristalina Georgieva, sucesora de Christine Lagarde al frente del FMI, había dejado una frase de apoyo al país el miércoles.

“De la misma manera en que el virus golpea más duro a las personas con condiciones preexistentes, también golpea más duro a los países que sufrían de problemas preexistentes. Argentina ha estado concentrada en atender esta crisis, el país está en un momento en el que va a poner frente a sus acreedores una propuesta para la reestructuración de la deuda”.

Guzmán, que hasta el año pasado era investigador en la Universidad de Columbia, especializado en procesos de reestructuración de deudas soberanas, entabló en estos meses una relación muy fluida, casi de complicidad, con la directora gerente del FMI, que en agosto de 2018 prestó 57.100 millones de dólares al país, aunque los últimos 11.000 millones no fueron desembolsados.

El ministro argentino aseguró que la Argentina cuenta también con el apoyo del G-7 y del G-20, del que forma parte.

Claudio Loser, ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, puso en contexto el caso argentino minutos después de conocerse la propuesta. “Argentina tiene una historia de default desde 1820. Somos deudores no virtuosos y seriales, lamentablemente”, dijo en declaraciones al canal TN. “No se trata de un default, sino de un contrato de cumplimiento imposible”, matizó ante la misma señal televisiva Héctor Torres, ex director ejecutivo por Argentina ante el FMI. “El gobierno debería haber abierto un paréntesis de un año y negociar después”.

“Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, de deuda que tiene Argentina con un periodo de gracia de tres años”, detalló Guzmán. “Argentina empezaría a pagar en 2023 con una tasa de interés de 0,5%, y esas tasas seguirían creciendo, pero en un nivel sostenible. La tasa promedio que Argentina pagaría sería del 2,33 por ciento”.

“Esta oferta tiene una fecha de cierre, aproximadamente veinte días, es un período suficiente para que nuestros acreedores pueda tomar decisiones. Habrá mucha gente jugando muy fuerte, acá hay muchos intereses en juego. Las voces de nuestros acreedores van a estar resonando. Esto es prácticamente fundacional para la recuperación y para garantizar un crecimiento sano y un desarrollo para la República Argentina”, enfatizó el ministros, que dio a entender que las perspectivas de negociación son muy duras: “La realidad es que no hemos llegado a un entendimiento con los acreedores acerca de qué es sostenible”.