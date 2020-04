Una de las musas que tuvo el programa «Manos al fuego», de Chilevisión, es Mayra Ibáñez, quien hizo caer a varios infieles con su belleza y encantos. Aunque actualmente está alejada de la televisión chilena, al otro lado de la cordillera participa en algunos espacios.

Por otra parte, en Instagram, la modelo argentina tiene gran popularidad, sumando actualmente más de 375 mil seguidores, a quienes a diario cautiva con sus fotografías.

El día de ayer, Mayra celebró su cumpleaños, compartiendo una destapada postal y el siguiente mensaje: «Hoy es mi cumple y me tocó en cuarentena, no puedo celebrarlo como siempre, sí puedo agradecer porque estoy en mi país, al lado de mi familia, y porque ustedes, mi ciber familia, jamás me hacen sentir sola. Muchas gracias por todoss los saludos. ¡¡Los quiero muchooo!!🎈🎂🎁😘».

En cosa de minutos, la trasandina recibió cariñosos saludos de cumpleaños, a pesar de que no pudo celebrar debido a la cuarentena que muchos países han implementado por la propagación del coronavirus.

«Feliz cumpleaños, Mary hermosa»; «Felicidades, bebé»; «Felicidades, mi querida Mayra. Un gran abrazo»; «🎂 Muy feliz cumpleaños»; «Feliz cumpleaños, belleza 🎂🎂 que se cumplan tus deseos ❤❤😘😘» y «Muy feliz cumple. Encantadora mujer», fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en su perfil.

A continuación, los invitamos a revisar las fotografías más recientes de la guapa Mayra Ibáñez:

