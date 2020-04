“Al octavo día, me encontré con un oasis. Realmente era solo un gran charco, un espejo de agua. Me arrojé sobre él, pero apenas podía tragar. Logré forzar un bocado y casi inmediatamente vomité. No pude sostener nada. Descubrí que tenía que tomar pequeños sorbos, uno cada 10 minutos. Me acosté junto al charco como un leopardo en su abrevadero. Por la mañana, mi sed estaba apagada”.