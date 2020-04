La pandemia del coronavirus está dejando a miles de personas en confinamiento obligatorio en Chile y, además, van más de 100 fallecidos. El mortal virus podría también tener consecuencias impensadas para país, las que ya se están haciendo patente con la quiebra de más de 500 pymes, y otras muy golpeadas intentando sobrevivir a la crisis sanitaria.

Mientras la realidad nacional atraviesa por momentos claves, un grupo de parlamentarias de centroizquierda acusaron por medio de una carta falta de igualdad de género en la composición de la recién electa Mesa de la Cámara, y por ello llamaron a constituir otra testera, con paridad de género.

Para algunas organizaciones de la sociedad civil es una pésima señal a la ciudadanía y de falta de criterio, sobre todo, porque la prioridad está en trabajar para controlar la propagación del Covid-19.

“Es indignante ver cómo mujeres de la política chilena, en este caso representantes de la Oposición, están preocupadas de ostentar más poder en la mesa de la Cámara. Realmente no entiendo este afán de velar por sus intereses, de seguir escalando en la política, y no de las preocupaciones de los miles de chilenos que las eligieron”, criticó Verónica Romero, cofundadora del Movimiento Alerta Chile.

Fue más allá y emplazó a las diputadas: “Realmente es repudiable la actitud de todas estas parlamentarias de Oposición. Deben recordar que sus remuneraciones salen del bolsillo de todos los chilenos, y por lo mismo preocuparse de temas como éste es realmente intrascendente para ellos. Por eso les digo a Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRV), Marcela Hernando (PR), Daniella Cicardini (PS), Joanna Pérez (DC), Catalina Pérez (RD), Claudia Mix (Comunes) y Gael Yeomans (CS) que no se conviertan en parásitos, y trabajen por el bien de los chilenos”, sentenció la vocera del movimiento Alerta Chile.

En esa línea, Romero reparó que no es el momento de desviar el tema principal que es cómo salimos de esta pandemia internacional. “Tenemos que ser responsables y remar juntos hacia el mismo lado. Resguardar la salud de las personas y resolver los problemas económicos que aquejan a sus familias debe ser la urgencia de las autoridades”, postuló.

En tanto, Camilo Morán, integrante de la Comisión Política de RN y experto en comunicación política, invitó a las parlamentarias a no ser individualistas y pensar en el país. “El obstruccionismo de la Oposición no nos debería extrañar, ya que solo les preocupa los lineamientos que emiten desde sus partidos. Estas diputadas han dado a conocer mediante diferentes iniciativas que solo tienen intereses mezquinos que no benefician en nada a los chilenos, es el momento que estas parlamentarias se preocupen de los asuntos importantes, y no de iniciativas que no son de suma urgencia para nuestro país”, sentenció.

Al finalizar, Morán afirmó que “seguir por este camino es lo que no necesitan las personas que hoy están angustiadas por el coronavirus, ¿debemos seguir esperando que el número de fallecidos por el Covid-19 siga creciendo o como políticos nos dedicaremos a solucionar este tema que es de suma urgencia para el país? Nuestro deber es el bienestar de los más de 17 millones de chilenos. La Mesa actual obtuvo la mayoría de manera limpia y transparente, y lo que esperamos del Congreso es la aprobación de leyes que vayan en alivio de la crisis que estamos atravesando y no a juegos menores de poder.”

