El ministro de Salud, jaime Mañalich confirmó este domingo que las escuelas rurales serán las primeras en volver a clases.

De acuerdo a lo indicado por el secretario de Estado, junto al ministro Raúl Figueroa, realizaron una propuesta, de acuerdo a una referencia del comité de expertos denominada “gradualidad de retorno a clases presenciales”.

Sobre el trabajo del comité de expertos, Mañalich sostuvo que entregaron recomendaciones sobre las condiciones necesarias para volver a clases. “Ellos dicen ‘saben la evidencia de los colegios cerrados, sirven, no sirven, no es clara. No sabemos si haber cerrado los colegios fue una buena idea o una mala idea’. Ellos estaban completamente en desacuerdo con cerrar los colegios porque a los países donde no cerraron les ha ido mejor. Corea en particular.”

Así, detalló que la primera etapa de este plan de retorno a clases involucraría a escuelas rurales. “Lugares donde hay menos de 500 niños de alumnos. Esos lugares son los primeros que van a volver a clases. Porque el riesgo para ellos y la protección que le genera ir a la escuela, alimentos, calefacción, desde luego cierre de la brecha de inequidad por ingreso, ayuda si vuelven antes a los colegios”.

En entrevista con Canal 13, el ministro agregó que “yo, Jaime Mañalich, soy partidario que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia, y pongo el caso de Aysén, deberían volver el 27 de abril”.

Sin embargo, el titular de la cartera indicó que “esa posición no ha sido todavía consensuada con el Presidente, ni con el ministro de Educación”.

