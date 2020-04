Más de un centenar de estrellas del pop y el rock internacionales celebraron este sábado por la noche un ambicioso concierto para intentar concienciar al público sobre las medidas de protección contra el coronavirus, además de celebrar el trabajo de los sanitarios y animar a donar dinero contra la pandemia.

El evento One World Together At Home, planificado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la superestrella Lady Gaga, buscaba “lograr un momento de unidad mundial en la lucha para acabar con la Covid-19”, dijo su CEO, Hugh Evans.

Entre los participantes destacaron Taylor Swift, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, The Killers, Stevie Wonder y The Rolling Stones, los últimos en confirmar su actuación.

Otros artistas destacados que actuaron este sábado fueron Chris Martin (Coldplay), Christine & The Queens, Pharrell, Jennifer Lopez, Andrea Bocelli, J Balvin, Lizzo, John Legend, Billie Joe Armstrong (Green Day), Eddie Vedder (Pearl Jam), Alicia Keys, Celine Dion, Camila Cabello o Sam Smith.

El especial “One World: #TogetherAtHome” se retransmitió en directo por las primcipales cadenas de TV de EEUU y contó con muchas más actuaciones, como las de Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, Burna Boy, Charlie Puth, Common, Ellie Goulding, FINNEAS, Hozier, Jack Johnson, Jessie J, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Liam Payne, Luis Fonsi, Michael Bublé, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow y Zucchero.

El evento duró algo más de ocho horas y tuvo una franja horaria más destacada al final de la emisión de dos horas.

Aquí puedes recuperar íntegramente el evento One World Together At Home: