El delantero chileno de Inter de Milán, Alexis Sánchez, se encuentra en nuestro país desde el pasado 3 de abril, momento en el que arribó a Santiago en completo hermetismo autorizado por su club.

De acuerdo a lo publicado este domingo por El Mercurio, solo la familia, su representante y algunos amigos cercanos estaban al tanto de su llegada, así como también el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda.

Un fuente de la ANFP aseguró al citado medio que “el entrenador (Rueda) está en permanente contacto con los jugadores y, en ese sentido, Sánchez no es la excepción. Claramente no se le podía entregar ninguna pauta de trabajo debido a que el jugador está bajo el régimen de su club y no de la selección”.

Como todo ciudadano que aterriza en Chile y especialmente proveniente de un país en crisis por el coronavirus como Italia, el “Niño Maravilla” debió cumplir con los 14 días de cuarentena.

Alexis hizo el aislamiento en su nueva casa del exclusivo sector de Lo Curro, en donde realiza entrenamientos periódicos que inlcuso ha compartido en redes sociales.

Eso sí, para cumplir con los plazos el ex FC Barcelona deberá partir a más tardar este domingo de vuelta a Europa, ya que considerando las dos semanas de cuarentena llegaría justo al comienzo de los entrenamientos, programados para el 4 de mayo en la liga italiana.