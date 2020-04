Investigadores y periodistas han estado especulando durante meses sobre cómo surgió el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan, China. Las primeras evidencias apuntaban a un mercado de mariscos. Sin embargo, ahora los medios de comunicación informan que el virus posiblemente se originó en el cercano Instituto de Virología de Wuhan. Teorías similares se propagaron en las redes sociales desde enero, principalmente en relación con teorías de conspiración que hacían referencia a laboratorios militares secretos chinos que desarrollan armas biológicas.

En ese momento, periódicos como The Washington Post descartó estas teorías, citando a expertos que evaluaron que sus características apuntaban a un virus natural y no a una mutación artificial. Pero el escenario ha cambiado radicalmente, los mismos medios que antes desacreditaban las teorías de la conspiración, ahora las confirman. Incluso el Servicio de Inteligencia británico ha revelado esta conexión. Pero si alguien duda de esto, Luc Montagnier, celebre biólogo y virólogo que en 2008 obtuvo el Premio Nobel de Medicina, dice que el coronavirus se ‘escapó’ de un laboratorio de investigación en Wuhan.

Un virus mutado

Luc Montagnier está convencido de que el COVID-19, que se ha cobrado más de 165.000 muertos en todo el mundo ha sido creado accidentalmente en un laboratorio chino. Aunque en los últimos días estamos viendo que la teoría del laboratorio de investigación en Wuhan está cobrando fuerza, lo que ha provocado todo un revuelo en la comunidad científica es que Montagnier ha dado su opinión ya que se trata de un científico galardonado con el premio Nobel de Medicina en 2008 por su descubrimiento del VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

Según el premio Nobel, el nuevo virus ‘SARS-CoV-2’ surgió como resultado de intentar fabricar una vacuna contra el virus del SIDA, que se escapó accidentalmente, dijo en un podcast del portal “Pourquoi Docteur” y también en una entrevista de televisión. El profesor Montagnier dice que hay algunos elementos del VIH presentes en el genoma del nuevo coronavirus que también incluye sospechosos de elementos del germen de la malaria. Los periodistas sorprendidos le dijeron que su controvertida opinión entraría en la categoría de otra teoría de la conspiración, a lo que él respondió: “Los conspiradores son el campo opuesto, ocultando la verdad».

Montagnier añadió que el Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan estaba especializado en coronavirus desde la década de 2000. Insertar la secuencia genética del VIH en el genoma del coronavirus requiere herramientas moleculares y se puede hacer en un laboratorio. Sin embargo, añadió que “la naturaleza no acepta ningún retoque molecular”. La naturaleza eliminaría cualquier cambio no natural realizado incluso si no se hace nada (como una vacuna) y agregó que todo mejorará después de muchas muertes. Y también sugirió a los virólogos que los elementos agregados al virus podrían eliminarse con ondas electromagnéticas, una teoría que le ha costado innumerables críticas de sus colegas, y no es la primera vez.

Montagnier es un defensor de la homeopatía, la teletransportación de ADN a través de ondas electromagnéticas, la memoria del agua y el tratamiento del sida por medio de la alimentación. En 2017 apareció junto al cirujano francés Henri Joyeux para denunciar la peligrosidad de la vacunación obligatoria, alegando de que se trataba de una forma de “envenenar gradualmente a la población”.

Crítica de la comunidad científica

Rápidamente, la comunidad científica ha salido para desacreditar las palabras del profesor Montagnier. Étienne Simon-Lorière, viróloga del Institut Pasteur en París, dijo la agencia de noticias que AFP que la afirmación no tenía sentido ya que también se encontraron elementos muy pequeños en otros coronavirus.

“Algunas piezas del genoma también parecían material genético de plantas y bacterias”, dijo el Dr. Simon-Lorière. “Si tomamos una palabra de un libro y parece otra palabra, ¿podemos decir que una ha copiado de la otra? Esto es absurdo”.

También descartó la posibilidad de que la naturaleza eliminaría los elementos extraños por si sola. Sin embargo, El Dr. Simon Lorière no quiso comentar la teoría de las ondas electromagnéticas. Además, hay que recordar que el profesor Montagnier no es un científico cualquiera, se trata de un prestigioso biólogo y virólogo galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Por lo que sus palabras deben siempre tenerse en cuenta y cuando alguien se atreve a desacreditarlas debe de presentar evidencias.

Ahora que ya sabemos que el origen del coronavirus es un laboratorio de Wuhan, confirmándose lo que decían los teóricos de la conspiración desde que surgió el COVID-19, otra teoría está surgiendo y también podría ser mas real de lo que se pensaba. Que el nuevo coronavirus no se ‘escapó’ y que fue liberado intencionadamente. El objetivo sería la dominación mundial de China, mientras el resto del mundo intenta desesperadamente frenar el avance del SARS-CoV-2, el gigante asiático se haría con el control económico. De acabar siendo cierta esta teoría, nos encontraríamos a las puertas de una guerra mundial, cumpliéndose así innumerables profecías.

¿El nuevo coronavirus se ‘escapó’ o fue liberado intencionadamente de un laboratorio en Wuhan?

