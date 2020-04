«UN Watch pide al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet que denuncien la designación de China, y que se pongan del lado de las víctimas de violaciones contra los derechos humanos». El 2 de abril, Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch -ONG de Derechos Humanos con sede en Ginebra- hizo este llamado tras la confirmación, el 1 de abril, de la designación del funcionario chino, Jiang Duan, como integrante del Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

La entidad es clave en la labor de DD.HH. pues siendo parte de ese panel, el representante de China, junto a otros 4 integrantes, tendrá injerencia en la elección de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en materias como libertad de expresión, salud, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Jiang Duan es actual ministro de la misión china en Ginebra, fue nominado por los países del Asia Pacífico y aceptado por la ONU. Algo que inquietó a las ONG ligadas a los Derechos Humanos. «Es absurdo e inmoral que la ONU permita que el gobierno represivo de China tenga un rol clave en la elección de funcionarios que le dan forma a los estándares de derechos humanos y que reportan violaciones en todo el mundo», agregó Neuer.

No joke: #China joins U.N. Human Rights Council panel, where it will help select the U.N.’s next world monitors on freedom of speech, enforced disappearances & arbitrary detention—and on health. That’s like making a pyromaniac into the town fire chief. https://t.co/DqFY90rd6I

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) April 3, 2020