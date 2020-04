Un video de la Armada de Chile se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales por su impactante claridad y sencillez para transmitir la importancia de “quedarse en casa” ante la pandemia de coronavirus Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Chile, uno de los países latinoamericanos que más pruebas de contagio hace en la región, cuenta actualmente un un total de 10.088 casos positivos en el país, el tercer registro más alto detrás de Brasil y Perú. El número de muertos, en tanto, alcanzó a 133 después que en la última jornada se sumaron siete víctimas.

La grabación fue encabezada por el contraalmirante Yerko Marcic Conley, Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval de la Armada chilena, quien abre el hilo que da inicio a todo el mensaje compuesto por personal de la fuerza en cada una de las ramas: desde medicina, pasando por marineros, profesionales, cocineros. “Cuando te enfermes de coronavirus, es muy probable que tengas fiebre y que no sea una gripe común”, señala el alto mando

“Vas a respirar despacio, como si te hubieran puesto una esponja en la nariz. Cuando trates de llenar los pulmones al inhalar vas a sentir que te falta el aire y eso te asustará”, continúan un odontólogo de la fuerza y un comando. El mensaje sigue, con múltiples protagonistas: “Vas a toser mucho. tanto que te vas a cansar hasta casi desmayarte. Te dolerá la espalda, el pecho, los brazos, tratarás de tomar aire no podrás. Entonces, te pondrán oxígeno, el cual te va a quemar la entrada de la nariz y dolerá aún más. Y si no puedes superarlo, vendrá otro doctor y te pondrá un tubo en la garganta. Te conectarán a un respirador artificial. Es molesto y no podrás comer ni hablar. Estarás en una habitación cerrada, sin ver a tus padres, hermanos o hijos que tanto amas. Porque los vas a enfermar de lo mismo que te está matando a ti. Te vas a sentir tan solo recordando a los que amas, que empezarás a llorar y tendrás miedo de morir”, dicen otros miembros de la Armada.

Finalmente, Marcic retoma el video: “Ahí es cuando vas a entender el por qué te decían… ¡quedate en casa!”. La marina chilena participa activamente de las tareas de prevención y control del cumplimiento del toque de queda que se da en horario nocturno para evitar el contagio masivo de COVID-19. También forman parte de la logística y distribución de kits sanitarios y alimentación en todo el territorio.

/psg