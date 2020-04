En tiempos de pandemia, se supone que todos remamos para un mismo lado, mantenernos a flote y llegar a un puerto que nos salve de la tormenta. Sin embargo, no a todos les interesa, que los demás se cobijen, hacen vista gorda, y siguen cobrando suculentos cheques como si no hubiera pasado nada.

La responsabilidad y el ser solidario, no distingue clase social, por lo mismo, hemos visto como grandes tiendas del retail y otras, peor aún, que se suponen son nuestros guardianes de nuestros ahorros previsionales, que con tanto esfuerzo llegamos a reunir, y a pesar de tener, obligatoriamente que asumir las rentabilidades negativas, igual algunas administradoras, están repartiendo sus dividendos entre sus directores.

En tiempos de catástrofe mundial y nacional, todo gesto tiende a demostrar lo mejor y lo peor del ser humano, la sensibilidad de ciertas entidades que muchas veces, no se comprende, que se acojan a la Protección del empleo, qué en la práctica, significa que no están en condiciones de pagar sueldos, y que los propios trabajadores utilicen sus fondos de cesantía, a pesar de que sus estados financieros arrojan suculentas ganancias.

La finalidad de los fondos de cesantía, en esta modalidad definida por el gobierno, siempre ha sido que el trabajador tenga un ingreso ya que su fuente laboral, una pyme en particular que no tiene ingresos, ya sea porque se vio afectada por una cuarentena forzada, porque además venía con problemas económicos con el llamado estallido social o de violencia, por todos conocidos, no tuviese que despedir a sus trabajadores y por lo mismo, se implementó esta nueva forma de acceder a los fondos de cesantía.

Dicho lo anterior, sorprende que grandes empresas, se aprovechen de esta circunstancia, y las consecuencias sean pagadas por sus propios trabajadores que deben utilizar ese ahorro que era destinado para utilizarlo en caso de cesantía, o al estar pensionado poder retirarlo íntegramente.

Es de esperar que se sancione a quienes quieren aprovecharse de la situación actual, no importándoles sus trabajadores y sólo quieren obtener beneficios a costa de sus propios colaboradores.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com