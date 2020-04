Faltan precisiones. Muchas. Y sin embargo, este domingo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó que vendrán médicos cubanos a colaborar con el personal sanitario argentino que, según el propio funcionario, cuenta con 650 mil trabajadores. Eso que González García dijo en una entrevista con el canal de televisión A24 es, por ahora, todo lo que se sabe. Eso y que esos médicos vendrán no para ocupar la primera línea de atención a pacientes con coronavirus, sino que se abocarían a otras tareas para liberar al personal más experimentado, también según el ministro.

Fuentes de Salud de la Nación confirmaron los dichos del titular de esa cartera a la vez que aseguraron a Clarín que todavía no se sabe nada sobre ese arribo. Aunque trascendió que serían 200 profesionales, aún no está fehacientemente confirmado cuántos vendrían, ni cuándo, ni de qué especialidades, ni para qué tareas, ni si estarían obligados a cumplir cuarentena o no al pisar suelo argentino, ni cuánto se les pagaría, aunque las fuentes consultadas sostuvieron que probablemente se trate de un voluntariado.

