Los datos de 20 millones de usuarios de la tienda de «apps» Aptoide, que está disponible en dispositivos con sistema operativo Android como alternativa a Google Play Store, han sido filtrados en un foro de ciberdelincuentes. Según el portal especializado ZDNet, la información publicada, entre la que se encuentran correos electrónicos, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones IP, contraseñas cifradas y detalles del dispositivo, pertenece a usuarios que descargaron aplicaciones en Aptoide entre el 21 de julio de 2016 y el 28 de enero de 2018.

Desde ZDNet califican los datos filtrados como «información personal identificable» y apuntan que todavía están disponibles para su descarga desde el foro en el que fueron filtrados. Asimismo, expresan que, aunque hasta el momento la filtración de datos afecta a 20 millones de usuarios, estos forman parte de un conjunto de información más amplio, de 39 millones de internautas.

Afectados

Aptoide, que cuenta con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo, según afirma en su página web, ha reconocido la existencia de esta filtración de datos. Asimismo, asegura a través de una publicación en el blog de la compañía, que sus trabajadores están investigando los hechos y han decidido limitar temporalmente el acceso a la plataforma.

«El equipo está trabajando con nuestros socios del centro de datos en un análisis forense de cómo se vio comprometida la base de datos Aptoide. Paralelamente, todo el acceso posible a nuestra infraestructura desde el exterior fue limitado, lo que puede causar algunos cambios en el servicio. No es posible registrarse, iniciar sesión, revisar o comentar hasta que tengamos una aclaración total de lo que sucedió», expresan desde Aptoide.

Respecto a las potenciales víctimas de esta filtración, la tienda de aplicaciones asegura que, probablemente, solo ha puesto al descubierto los datos de los usuarios registrados: «Dado que no es necesario que cree una cuenta en Aptoide para usarla, el 97% de los usuarios de Aptoide nunca se han registrado. Si ese es su caso, no se ha visto afectado en absoluto. No hay información en las bases de datos para los usuarios que no se registraron».

/psg