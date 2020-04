Los titulares de medio mundo recogían que el asteroide 52768 (1998 OR2)«rozará» la Tierra el próximo 29 de abril. Se trata de una roca espacial de entre 1,8 y 4,1 kilómetros de diámetro que se aproximará a nosotros a 0,04 unidades astronómicas y a una velocidad de 8,69 kilómetros por segundo. Sin embargo, aunque pueda sonar amenazante, lo cierto es que este cuerpo pasará en su órbita más cercana a 6,28 millones de kilómetros o, lo que es lo mismo, a 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Así que, más allá del espectáculo astronómico, no tenemos nada que temer.

De hecho, su acercamiento ya ha tenido gratas consecuencias: el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, ha conseguido una impresionante imagen del asteroide esta misma semana. En ella se puede contemplar una forma redondeada que los propios investigadores comparan con una «mascarilla» sanitaria.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it’s wearing a mask! It’s at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020