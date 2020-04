“Este shock que está sintiendo la economía es tan transversal que no podemos darnos el lujo que queden algunos sectores sin algún tipo de apoyo o respaldo para cambiar esta coyuntura tan difícil”, indicó el presidente del Banco Central (BC) Mario Marcel ante los socios de Asimet donde realizó una conferencia y fue consultado sobreque pasará con las empresas con ventas sobre 1 millón de UF que no fueron favorecidas con la ampliación de las garantías del Fogape. También englobaba en esta respuesta a los sectores de crédito que quedaron fuera de esta ley como las cooperativas y el factoring.

Respecto de las grandes firmas la autoridad recordó que si bien no había nada que impidiera que estas compañías recurrieran individualmente a créditos comentó que cree que el gobierno está pensando en alguna medida: “Creo que hay conciencia de las autoridades que el efecto multiplicador de las grandes empresas es importante, que emplean un gran número de personas, y debe haber un mecanismo que las ayuden a capear esta coyuntura. El Presidente señaló que lo están discutiendo y probablemente serán objeto de definición en las próximas semanas”.

Y ante los reclamos de los socios de Asimet por las dificultades que han enfrentado con los bancos, señalando que solo BancoEstado ha ofrecido respuestas satisfactorias, Marcel afirmó que a fin de mes debería estar todo listo para empezar a aplicar las garantías a través de Fogape, señalando que hay liquidez.

“Los bancos tienen hoy mucha liquidez. Ya prácticamente se giró todo el crédito inicial que era de US$4 mil millones y ya se empezaron a recibir las solicitudes para el componente adicional. Como asignamos este crédito cada 15 días, no me sorprendería que en aquel momento se copara todo el 15%. Si como ustedes mencionaban hay un banco de la plaza que está promocionando los créditos Covid 19,no veo por qué los otros bancos no puedan hacer lo mismo”, explicó.

Impacto de petróleo

También Marcel se refirió a la inédita caída del precio del petróleo manifestando que ello es producto de la guerra de precios entre Araba Saudita y Rusia que aumentaron la oferta y de la menor demanda de sectores intensivos en su uso como el transporte a nivel global. “Si bien este nivel de precios será transitorio, en el caso de Chile ayudará en mantener los precios bajos por cierto tiempo, no obstante a nivel de la economía mundial podría acarrear ciertos riesgos financieros”, acotó.

Y envió un mensaje de tranquilidad al descartar que pudiese ocurrir algo similar con el cobre. “es una realidad muy distinta porque no vemos guerra de productores y la oferta es relativamente estable”. Asimismo recordó que China que va adelantada en el ciclo de recuperación de la actividad, es el principal consumidor de este producto.

/psg