Entre el viernes y el lunes los alrededores de la Plaza Italia volvieron a tener presencia de manifestantes. El 17 de abril el Sindicato SIL de Trabajadores Walmart desplegó un lienzo en el que se leía «Que el costo de la crisis no lo paguen los trabajadores», el 18 llegaron algunos manifestantes para conmemorar los seis meses del inicio del estallido; pero no fue hasta el día 20 que la tensión nuevamente volvió a elevarse y hubo detenidos en el sitio. Carabineros informó que debido a la concentración de más de 50 personas en Plaza Baquedano, personal de la Prefectura de Control de Orden Público realizó 14 detenciones, por estar prohibidas las congregaciones masivas en espacios públicos.

“Hoy estamos en la Plaza de la Dignidad como una señal potente de que necesitamos dignidad para los trabajadores. La crisis y la pandemia no la pueden pagar los trabajadores. Ya nos castigan las AFP, las mutuales, las isapres y hoy nos castiga el mismo ‘hacer de servicio’, ¿qué significa esto? Que los trabajadores de supermercado, que somos catalogados como servicio esencial no estamos siendo protegidos por la autoridad como corresponde”, declaró el viernes Juan Moreno, presidente del SIL y consejero nacional de la rama de comercio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De hecho, la CUT en sus redes sociales replicó una imagen de la pancarta.

Al día siguiente, Moreno compartió un video en su cuenta de Twitter de manifestaciones en Antofagasta, con el mensaje “si vuelven los malls, vuelven las marchas”, esto luego de que a través de un protocolo refrendado por el Ministerio de Economía, el Gobierno estableciera las condiciones para permitir la reapertura del comercio, incluyendo los centros comerciales.

La detención de 14 personas la noche del lunes da cuenta de que el Gobierno deberá enfrentarse no solo a la crisis sanitaria, sino que también a los estragos que ha dejado el 18 de octubre y a los retos para el orden público que ello implica y que la expansión del coronavirus en el país había logrado calmar, y que ahora, con la curva de nuevos contagios “aplanada” busca reactivarse.

El video difundido por Moreno, originalmente apareció en las redes de Plaza de la Revolución Antofagasta, en donde han mantenido los llamados a continuar manifestándose. La organización está convocando a un “banderazo” para el próximo 27 de abril “contra el gobierno corrupto y mentiroso”, se lee en la imagen de convocatoria y en otra publicación, hecha ayer, advierten: “El golpe más duro será la organización del pueblo. Somos parte de OUCH, Organizaciones Unidas por Chile. La lucha se viene mas organizada que nunca y en todo Chile”. Sus publicaciones también insisten en la renuncia del Presidente Sebastián Piñera; y continúan con llamados a protestar.

La última convocatoria la difundieron el 17 de abril, para una concentración en el sector Cachimba de Antofagasta al día siguiente, pues se cumplían 6 meses del inicio del estallido social. Ese día los medios de la región reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. En ese mismo sector hubo barricadas el 5 de abril.

Llamados a huelga el 27 y 28 de abril

El banderazo convocado en Antofagasta no es la única actividad prevista para finales de mes. Diversas organizaciones -incluyendo la ya mencionada en Antofagasta- están llamando a un “paro nacional” para los días 27 y 28 de abril. En principio rechazan que se abran los centros comerciales, la vuelta a clases y el retorno de los empleados públicos a sus puestos de trabajo.

“Solo el pueblo cuida al pueblo, hoy es un deber más que nunca ir a #ParoNacional ante el actuar criminal de un gobierno que pretende reactivar la economía en medio de una pandemia, quien pone sus ganancias por encima de nuestras vidas, quien nos quiere callados sumisos. ¡No más!”, difundió en Twitter la organización Primera Línea Revolucionaria Chile.

Solo el pueblo cuida al pueblo, hoy es un deber más que nunca ir a #ParoNacional ante el actuar criminal de un gobierno que pretende reactivar la economía en medio de una pandemia, quien pone sus ganancias por encima de nuestras vidas, quien nos quiere callados sumisos ¡NO MAS! pic.twitter.com/tagXSyzg7Q — primera linea revolucionaria Chile (@primeralineare1) April 19, 2020

Todos estos llamados se han visto incrementados, luego de que desde el Ejecutivo se instalara el concepto de que es tiempo de acostumbrarse a una “nueva normalidad”. Tanto el Presidente Piñera como las autoridades sanitarias han insistido en que faltan meses, incluso años, para que las cosas vuelvan a ser como eran antes de que la pandemia llegara a Chile y, por tanto, corresponde tomar más previsiones y tener más cuidados en la medida en que se vayan retomando ciertas actividades cotidianas.

“Nuestra lucha ya no es solo contra el gobierno, es una lucha por salvar nuestras vidas, de nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestra familia y nuestros amigos ¡No más! Debemos parar Chile, ya ni siquiera por oposición al gobierno criminal, sino como una medida en defensa de la vida”, argumentan en la web del PLR Chile.

De acuerdo con un comunicado emitido por esta organización, la “nueva normalidad” implica el traspaso de grandes cantidades de dinero a la banca privada y a las empresas de grandes capitalistas, despidos masivos, rebajas de sueldo, la continuidad de las AFP, no disminuir la tasa de ganancia de los empresarios, usar el miedo al contagio para frenar los intentos de movilización social y el desarme de la “rebelión popular”.

En consecuencia, rechazan “de forma rotunda la ‘nueva Normalidad’” y dicen: “No nos quedaremos con los brazos cruzados, mientras vemos cómo nos matan con sus virus y sus políticas de hambre». Al que tiempo que aseguran no reconocer las leyes, ni las instituciones. “Llamamos con todas nuestras fuerzas a un gran paro nacional prolongado en defensa de la vida, del empleo y de los derechos de las y los trabajadores. Ya basta de tregua social. Debemos parar Chile ahora sin exponernos al contagio”.

Hay más cuentas de Twitter alusivas a la primera línea que se refieren al “estallido social 2.0”, en respuesta a un mensaje de la diputada Pamela Jiles, quien escribió ayer: “La vuelta a la ‘normalidad’ que busca y propicia el gobierno, será también la vuelta a la Plaza de la Dignidad?”.

La vuelta a la “normalidad” que busca y propicia el gobierno, será también la vuelta a la Plaza de la Dignidad? pic.twitter.com/9IHH1kZ7SY — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 21, 2020

Desde la Coordinadora Feminista 8M

Antes del decreto del Estado de Catástrofe en el país, el 18 de marzo, la última manifestación masiva respondió a la convocatoria de la Coordinadora Feminista 8M, por el Día Internacional de la Mujer. Desde su redes también llamaron a una huelga para el día 9 de marzo y establecieron un cronograma de manifestaciones que llamaron “itinerario feminista”. Durante el mes de abril, han difundido varias informaciones acompañadas del mensaje “Esto Amerita Huelga!”. Por ejemplo, un titular en el que el Presidente Piñera descarta decretar cuarentena total; o por el ingreso de un proyecto de ley que suspende temporalmente los plazos de negociación colectiva, y que propone prorrogar los contratos colectivos vigentes mientras dure el estado de catástrofe.

La organización, además, convocó a un cacerolazo en la noche del 17 de abril. “La normalidad en la que insisten no es posible, no solo porque estamos en medio de una pandemia sino porque la crisis se viene arrastrando desde mucho antes. «Tenemos que continuar por los más vulnerados», escribieron en ese llamado.

El lunes insistieron con el manifiesto “¡A la normalidad no volvemos más!”, en el que aseveran: “Nosotras no nos cansamos de decirle que a la normalidad neoliberal no volvemos más, porque la normalidad siempre fue el problema. Al llamado de unidad nacional respondemos con un llamado a unirnos entre nosotres (sic), como pueblos, contra quienes nos quieren mandar al matadero”.

Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), también han hecho llamados a la huelga; y publicaron el 18 de abril en su perfil de Facebook: “Ahora, debido a la crisis sanitaria, no nos encontramos protestando en las calles, pero todo Chile saldrá con más fuerza que nunca contra este gobierno criminal, porque si de algo podemos estar seguros, es que debido a la agudización de la crisis sanitaria que se combina con crisis económica, la rabia se está acumulando, y más temprano que tarde explotará contra todos los responsables de los asesinatos, de los despidos y de la muerte de trabajadores y trabajadoras”.

Mientras que en el Facebook del Frente Patriótico Manuel Rodríguez publicaron: “La pandemia no ha impedido que los y las hermanas(os) en distintas partes del país, usen los muros como nuestro principal periódico, desde el Norte Del País, el Rodriguismo se organiza, fortalece y va aprendiendo empíricamente a operar. Hermanxs la propaganda es uno de los pilares de la lucha por una sociedad en donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades”.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

/psg