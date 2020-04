El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que ordenó a la Marina que dispare y destruya los barcos iraníes que “acosen” a buques norteamericanos, después de que las Fuerzas Armadas alertasen la semana pasada de movimientos “peligrosos” por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“He dado orden a la Marina de Estados Unidos de que derribe y destruya cualquier buque de guerra iraní si acosan a nuestros barcos en el mar”, expresó el mandatario en Twitter.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020