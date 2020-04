La dura arremetida del senador Alfonso de Urresti (PS) en contra del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien acusó de actuar de «forma grosera (…) propia de su extracción de clase, irrespetuosa», fue encarada no por alguien del oficialismo, sino por un mismo miembro de la oposición. Fue Jorge Pizarro (DC) quien solicitó «que se retire del acta la alusión que se hace por parte del senador De Urresti al ministro de Hacienda de que actúa por el extracto de su clase, creo que no corresponde en absoluto. Si queremos pedir respeto, partamos respetando nosotros mismos«.

La escena, que se vivió ayer en la sesión especial citada por el Senado, liderada por la presidenta de la mesa Adriana Muñoz, para que los ministros explicaran la estrategia del Ejecutivo frente a la pandemia, dejó en evidencias «las dos oposiciones» que conviven en el sector. Una más dura con un discurso más ideologizado y otra más constructiva.

Pero antes de ese impasse, el sector más duro logró imponer su parecer al no permitir el ingreso a la Sala de los subsecretarios de Trabajo, Educación y Salud -que acudieron en reemplazo de los titulares de las respectivas carteras- que se unirían a los ministros de Interior, Gonzalo Blumel; de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.

Fue el senador Juan Pablo Letelier quien inició los fuegos al mostrarse contrario al ingreso de los subsecretarios y decir que «se dejará constancia del ministro que no quiso venir». En la misma línea, la senadora Yasna Provoste (DC) bloqueó que fueran parte de la sesión los subsecretarios.

Sin embargo, Pizarro (DC) marcó una diferencia al pedir que fueran a lo central y al afirmar que «el tema de fondo es la discusión política y a mí, por lo menos, me basta que esté el ministro del Interior que es el responsable político del gobierno después del Presidente, si está el ministro de Hacienda, bienvenido sea, es el que tiene que ver con las platas. Está el ministro Secretario de la Presidencia que tiene que ver la relación con el Congreso». Sus palabras fueron seguidas por la crítica que le hizo a De Urresti por cómo se había referido al ministro Briones.

Tras toda esta previa, fue el turno de la exposición de los tres ministros asistentes, quienes detallaron y explicaron en qué ha consistido la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus, además de agradecer el apoyo que los senadores han entregado a los proyectos presentados por el Ejecutivo.

«El problema es que todas las medidas van en la dirección del Estado subsidiario y de la respuesta neoliberal, la misma que hizo crisis el 18 de octubre y parece que se nos olvidara», señaló el senador Jaime Quintana (PPD).

Tras ello, fue el turno de los senadores. Si bien la oposición criticó algunas acciones o estilos que ha tenido el gobierno, se evidenció claramente cómo algunos parlamentarios se mostraron más colaborativos y con ánimo de aportar en el desafío del combate del coronavirus y sus implicancias, mientras que otros se refirieron en duros términos a las estrategias utilizadas y hasta algunos buscaron relacionar esta crisis con el estallido del 18 de octubre. La actitud «más constructiva» en las más de tres horas de sesión, se vio en legisladores como el mismo Pizarro, Carolina Goic (ambos DC), Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz (PPD) y José Miguel Insulza (PS). En el otro extremo, las intervenciones de los senadores Alejandro Navarro, Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y los PS Juan Pablo Letelier y Alfonso de Urresti.

El senador PPD Jaime Quintana a pesar de reconocer el esfuerzo que se ha hecho en materia económica para paliar las consecuencias por el Covid-19, afirma que «El problema es que todas las medidas van en la dirección del estado subsidiario y de la respuesta neoliberal, la misma que hizo crisis el 18 de octubre y parece que se nos olvidara».

Pero Quintana no fue el único que hizo referencia al estallido. El senador Alejandro Navarro durante su exposición y a propósito del término «nueva normalidad» del Ejecutivo señaló: «Presidente, es sospechosa su nueva normalidad. Hablemos de la mejor normalidad, de la que estábamos construyendo a partir del 18 de octubre, esa es la que queremos construir. Su nueva normalidad no me convence, es sospechosa.»

«Presidente, es sospechosa su nueva normalidad. Hablemos de la mejor normalidad, de la que estábamos construyendo a partir del 18 de octubre, esa es la que queremos construir», dijo el senador Alejandro Navarro.

Otro de los legisladores que se expresó en un tono «más ideológico» respecto a lo que está sucediendo fue Juan Ignacio Latorre (RD), quien a propósito de la detención de un grupo de funcionarios de la Anef que protestaron frente a La Monda, señaló que «esta crisis va a caer en los hombros de los trabajadores, familias precarizadas, endeudadas. Mientras, el gran capital, los grandes empresarios, tienen financiamiento barato con la banca, distintos mecanismos para hacer frente a esta crisis, pero no van a perder de manera significativa”.

La senadora Provoste se sumó al grupo de opositores más críticos. «De nada sirve tener un ministro de Desarrollo Social que señale que está aterrorizado por la pobreza, si el rol de una autoridad pública no es aterrorizarse frente a eso, sino que es trabajar, anticiparse, dar soluciones, y entender que Chile tiene un sistema de protección social que se tiene que fortalecer y no debilitar, como lo hace este gobierno a telefonazos entre amigos«, sostuvo.

«Estamos todos dispuestos a sentarnos a la mesa, a colaborar, pero que nos den las herramientas», apuntó la senadora Goic.

Sin embargo, un grupo de parlamentarios de la centroizquierda, pesar de que manifestaron críticas y reparos a muchas de las actitudes del gobierno, mostraron un tono más dispuesto a la colaboración. Fue el caso, por ejemplo de la senadora Goic. «Tiene que existir una sola voz de la autoridad sanitaria, pero también un mensaje claro a la ciudadanía y ahí es donde tiene sentido esta sesión especial”. En la misma línea, agregó que «lo que necesitamos es certeza, transparencia en cómo se toman las decisiones para que las podamos compartir y transmitir el mismo mensaje a la ciudadanía”. Y al finalizar su ponencia dijo: «Estamos todos dispuestos a sentarnos a la mesa, a colaborar, pero que nos den las herramientas».

«Decir que esto ha sido un fracaso sería falso, pero decir que la oposición ha sido obstructiva… se han aprobado todos los proyectos de ley (…). Vamos a seguir apoyándolos, pero déjense apoyar», planteó el senador Lagos Weber.

En la misma lógica, Lagos Weber (PPD) mostró un ánimo de colaboración, a la vez que le pidió más claridad al gobierno. «Creo ha habido de dulce y de agraz. Decir que ha habido inactividad del gobierno es una mentira, decir que esto ha sido un fracaso sería falso, pero decir que la oposición ha sido obstructiva… se han aprobado todos los proyectos de ley», subrayó. Y finalizó sus palabras con: «Vamos a seguir apoyándolos, pero déjense apoyar».

Asimismo, el senador Girardi (PPD) comentó que «muchos de nosotros hemos planteado que el país tenga una estrategia común y ponernos detrás del ministro de Salud y del Presidente en esta materia y hacer una tregua política, pero eso evidentemente para la oposición tiene condiciones». Respecto a estas, el parlamentario sostuvo que «las decisiones políticas debe estar sustentadas en decisiones técnicas y epidemiológicas» para poder realizar el «acto de confianza».

Y si bien el senador Insulza (PS) calificó que muchos de los proyectos de la emergencia eran insuficientes, subrayó que se habían aprobado todos, optado por ser «una oposición constructiva, pero firme y que dice las cosas como son».

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

/psg