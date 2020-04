El veterano atacante de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, ha comenzado a proyectar su retiro del fútbol profesional, aunque adelantó que no será hasta dentro de los próximos años. El ex Universidad de Chile también dio luces de dónde le gustaría terminar su carrera.

“La despedida no le he dado muchas vueltas, el año pasado tenía algunas cosas más claras pero ahora me he dado cuenta que no las tengo tanto. Hoy físicamente me siento super bien después del momento complejo que pasé con la U, donde estuve parado y no me veo retirado a corto plazo”, explicó en entrevista con Al Aire Libre de Cooperativa.

Sobre su resurgir en el cuadro ‘pirata’, el delantero sostuvo que “estoy muy grato en Coquimbo, muy feliz. Recupere la alegría de jugar, los últimos años no lo estaba pasando muy y bien y hoy tengo la tranquilidad de poder decir que sí quiero alargar mi carrera muchos años más”.