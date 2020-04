Aníbal Mosa ratificó un quiebre total entre el directorio de Blanco y Negro con los jugadores por la reducción de sueldos en Colo Colo por lo que recurrirán de forma obligada a la Ley de Protección del Empleo.

En una conferencia de prensa que se hizo en la sala de prensa del Estadio Monumental, el presidente fue enfático en su declaración. “Los jugadores le han dado la espalda a la institución y eso me tiene muy triste, muy desilusionado y nos hemos visto en la obligación a algo que no queríamos hacer y que es recurrir a la Ley de Protección del Empleo“.

“Les pedí que empatizaran con nosotros, que nos entendieran que estamos en una situación donde la mayoría de las personas están perdiendo los empleos, están quebrando empresas, la economía se está viendo afectada. Les hicimos una propuesta para no despedir a nadie y no tocar los sueldo más bajos y en ese momento tuvimos una respuesta positiva, pero después de muchas conversaciones no hemos podido llegar a un acuerdo con nuestros jugadores, es un día muy triste”, agregó el máximo timonel del club.