El proceso de “nueva normalidad” impulsado por el Gobierno para retomar algunas actividades paralizadas por la pandemia del coronavirus tiene como principal foco el retorno a clases, el que de forma inicial se debería concretar en las escuelas de comunas rurales.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, había afirmado que estos establecimientos estarían en condiciones de retomar su actividad de forma paulatina, en un proceso que se iniciará en el mes de mayo.

“Esto lo tomamos el ministro (de Educación) Raúl Figueroa y yo, y lo transformamos en una propuesta. Y esa propuesta tiene etapas, perdón que filtre la primera etapa: escuelas rurales. Lugares donde hay menos de 500 alumnos. Esos van a ser los primeros en volver a clases, porque hay un riesgo para ellos (por no ir), y la protección que les genera ir a la escuela, como alimentos, calefacción, ayuda”, expresó la autoridad al programa Mesa Central de Canal 13.

Lo cierto es que la planificación sobre esta medida aún no se ha dado a conocer, pero según lo afirmado por expertos y con lo adelantado por la propia autoridad, se podría entregar una aproximación de las zonas que cumplirían las condiciones para poner en marcha el reinicio de las actividades académicas.

Las condiciones para volver a clases

María Teresa Valenzuela, epidemióloga y miembro del consejo asesor del Minsal, se había mostrado favorable al retorno paulatino de las clases, apoyando que esta etapa inicial sea en comunas rurales.

“Respaldo totalmente que los niños vuelvan a sus actividades en el mes de mayo. Los que no tienen o no han tenido ningún caso (de coronavirus) no se justifica que no tengan clases”, expresó la experta.

La también académica de la Universidad de Los Andes señaló las razones para que este proceso comience en el mundo rural, señalando que “ellos no necesitan transporte para movilizarse, lo habitual es que se movilizan desde sus casas y van caminando al colegio, esto es algo muy importante porque no van a haber aglomeraciones en estos lugares”.

“Este es un elemento muy importante para que haya un control de la epidemia, que no haya aglomeraciones, que no haya puntos de encuentros entre la gente, que las clases se realicen donde ojalá no se supere más de 20 alumnos por curso“, señaló, agregando que en el caso de una escuela rural “si hay más de 20 niños en una sala se podría dividir el curso en una jornada de mañana y de tarde”.

Valenzuela afirmó que en las comunas rurales, por sus características propias, es “mucho más sencillo de cumplir” el distanciamiento social por el hecho de que no hay aglomeraciones de personas.

De todas maneras, la epidemióloga reiteró que en estas zonas de pocos habitantes y sin casos confirmados es necesario mantener una “vigilancia epidemiológica” mediante exámenes y test para evitar el ingreso del virus por cualquier vía, a lo que se agrega el constante lavado de manos y el uso obligatorio de mascarillas.

Ante las dudas surgidas por el retorno a clases, la asesora afirmó que “el sistema de salud, la red asistencial, la atención primaria, los consultorios, las postas rurales son una red que va a estar atenta a que todo se realice de la mejor forma posible por la salud de los niños”.

Las comunas rurales sin casos

Según los criterios inicialmente establecidos, y teniendo en cuenta que según el último informe epidemiológico del Minsal no tienen casos confirmados, hay algunas comunas que cumpliría algunas de las condiciones para pensar en el regreso a clases.

En el norte se puede contar a las comunas de Putre, Camarones, General Lagos, Camiña, Ollague, Sierra Gorda, Alto del Carmen, Paihuano y Monte Patria.

Para la zona centro y centro sur, algunas comunas sin reportes de COVID-19 positivo son Catemu, Nogales, Alhué, Graneros, Mostazal, Litueche, Navidad, Paredones, Chépica, La Estrella, Pichidegua, Empedrado, Hualañé, Vichuquén, Cobquecura, Portezuelo, Treguaco, Los Álamos, Antuco y Quillaco.

Hacia el sur y en la zona austral se encuentran Lonquimay, Melipeuco, Lumaco, Los Sauces, Los Lagos, Futaleufú, Palena, Chonchi, Dalcahue, Lago Verde, Río Ibáñez, Tortel, Cisnes, Cochrane, Torres del Paine, Laguna Blanca, San Gregorio, Timaukel y Río Verde.

