«Lo que busca esta tregua es demostrar que la institucionalidad de la Cámara de Diputados está a la altura de las circunstancias», señala el Presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.

El parlamentario RN profundiza en el concepto de «tregua» que planteó en una columna en La Segunda. Señala que el objetivo es «poner los intereses de los chilenos por delante de los partidistas o particulares».

Plantea el concepto de «Parlamento de unidad nacional» en tiempos de coronavirus. «En el que tengamos la capacidad de unirnos pensando en el bien de las familias, entendiendo que los recursos fiscales no son infinitos sino que son finitos, y en base a esa lógica busquemos soluciones conjuntas

-¿En qué consiste la tregua que usted plantea?

-Me refiero a tratar de dejar la politización de los discursos, entendiendo que hoy día sabemos que no estamos bien calificados por la ciudadanía y si seguimos avalando el desprestigio con estas polarizaciones y discursos, y no ayudando y poniéndonos detrás de la autoridad sanitaria, claramente nos van a seguir pasando la cuenta. Lo que busca esta tregua es demostrar que la institucionalidad de la Cámara de Diputados está a la altura de las circunstancias para poder demostrar que, independiente de que podamos tener posiciones políticas diferentes, se puede llevar un diálogo cuerdo y sensato, sin la mezquindad de sacar la ventaja política pequeña y personal, sino que más bien pensando en el conjunto.

«Mi tregua más que un nuevo pacto social, se refiere a que pongamos los intereses de Chile y los chilenos por delante más de que los intereses partidistas o personales de cada parlamentario».

-¿Y esta idea la ha conversado con alguien de la oposición en la Cámara?

-Sí, además ayuda mucho la entrevista del ex Presidente Ricardo Lagos. Mi columna fue justo un día antes de que saliera hablando el ex Presidente y claramente hace más sentido, porque es distinto que lo diga yo a que lo diga un ex Mandatario. El llamado es a tratar de configurar desde la institucionalidad de la Cámara de Diputados soluciones a los problemas.

-En el Senado se observan «dos oposiciones», ¿usted ve lo mismo en la Cámara de Diputados?

-La verdad es que he visto una oposición bastante buena en la Cámara. De hecho, lo que me ha tocado liderar hemos visto que, si bien hay discusiones internas, hacia fuera termina siendo buena, al menos así lo veo yo. Hay otros que opinarán diferente. Muchos ya se han dado cuenta de que la pelea no es respecto a la gestión de la pandemia. Todos entendimos que la autoridad sanitaria es una y que hay una Mesa Social con personas que representan a todos los sectores y en eso se logró dar una transversalidad en las soluciones planteadas.

-Cuando hay conflictos con la oposición, ¿con quién busca hablar para solucionarlo?

-La forma en que hemos tratado de ir solucionando los problemas es hablando con los jefes de comité. He tratado de mediar y llamar a los jefes de comités y explicar posibles soluciones. Y lo mismo hago con los comités del oficialismo.

-Respecto a la tregua que usted plantea, ¿tiene que ver con el «nuevo pacto social» planteado por Mario Desbordes?

-No. Mi tregua, más que un nuevo pacto social, se refiere a que en realidad pongamos los intereses de Chile y los chilenos por delante más de que los intereses partidistas o personales de cada parlamentario. La tregua no implica que nosotros no seamos capaces de dar una discusión política seria. Es que no seamos un buzón del Ejecutivo, sino que los proyectos que entran a la Cámaa le demos discusión, pero con altura de miras. Ahora puede ingresar el proyecto de las personas independientes y es muy popular decir que ganen 500 en vez de 260 mil pesos. Pero también hay que tener seriedad y sensatez respecto a lo que estamos pidiendo, porque es muy diferente que nos vean a todos actuando unidos, entendiendo que estamos enfrentando una crisis social, de salud pública y económica muy potente. Vamos a llegar a un déficit grande que nunca lo habíamos tenido, entonces si nosotros no tenemos seriedad y responsabilidad en la forma en que actuamos, va a ser muy difícil salir adelante en esto. Por eso la tregua lo que implica es eso, es no coartar la libertad del Congreso de dar una discusión política, pero que esa discusión también la tomemos en serio sabiendo las circunstancias en que estamos.

«No todas las propuestas del gobierno son malas y tampoco todas las propuestas de la oposición son malas. Lo que hay que tratar es buscar un equilibrio y entre todos salir adelante».

-¿Cuál es su opinión respecto al concepto de «gobierno de unidad nacional» planteado por el senador Francisco Chahuán?

-Más que un gobierno, yo abogo por un Parlamento de unidad nacional, en que tengamos la capacidad de unirnos pensando en el bien de las familias, entendiendo que los recursos fiscales no son infinitos sino que son finitos, y en base a esa lógica busquemos soluciones conjuntas. Quizás muchas veces las propuestas que hace la oposición no son malas y tienen un buen trasfondo. La extensión del post natal… ¿a quién no le gustaría que las mujeres tuvieran un post natal para que en vez de que se termine ahora, en plena pandemia, se alargue hasta el fin de la pandemia?, pero tiene un costo. Es inconstitucional, cuando yo asumí en la mesa ya estaba declarado como admisible la tramitación y no me queda otra cosa que tramitarlo. Se hará la reserva de constitucionalidad cuando se requiera, pero lo importante de destacar es que no todas las propuestas del gobierno son malas y tampoco todas las propuestas de la oposición son malas. Lo que hay que tratar es buscar un equilibrio y entre todos salir adelante. Es lo que hemos tratado de hacer y se lo planteamos a la presidenta del Senado. Una forma en que podamos actuar en conjunto es, primero, estableciendo criterios mínimos de inconstitucionalidad de los proyectos, pero también el gobierno tiene que entender que muchas de nuestras propuestas que son inconstitucionales no son malas ideas. Uno podría ver una mayor apertura y lo hablamos con el Presidente de la República cuando nos recibió en La Moneda. Se comprometió a analizar propuestas nuestras como Congreso. Porque, en realidad, cuando uno ve la inadmisibilidad de proyectos presentados es bastante transversal, sería irresponsable cargar la balanza hacia un solo sector político.

«Estamos haciendo los esfuerzos para que también la Cámara y el Senado puedan ser parte de la Mesa Social Covid-19, para que la opiniones de los parlamentarios sean consideradas».

-Los partidos que más han propuesto proyectos inconstitucionales han el PS y la DC.

-Pero no muy abajo viene RN, entonces es transversal, no es solo de un color político y en eso he tratado de ser un interlocutor válido entre la Cámara y el Ejecutivo llevando estos proyectos o estas ideas que son inadmisibles para ver si pueden ser considerados en algunos de los paquete económicos.

-Para esta «tregua», ¿en qué tendría que ceder cada bloque?

-Más que ceder, lo que tenemos que entender todos los sectores es que tenemos que priorizar los recursos y, aunque a todos nos encantaría darle solución a todas las personas, el dinero es un bien finito hy tenemos que ir priorizando.

-¿Ha visto cómo ha actuado la oposición en países como Portugal o España? ¿Es eso a lo que usted aboga?

-Sí, he visto un par videos y creo que es a lo que hay que apuntar. En mi rol de presidente de la Cámara me toca entender de manera más amplia que uno convive con personas de diferentes pensamientos, por lo que hay diferentes formas de ver de qué manera se sale de esto. Y hoy día quien gobierna es el Presidente Sebastián Piñera, quien lidera la crisis sanitaria es el ministro Mañalich y estamos haciendo los esfuerzos para que también la Cámara y el Senado puedan ser parte de la Mesa Social Covid-19 para que la opiniones de los parlamentarios sean consideradas.

-¿Cómo se va a concretar formar parte de la Mesa Social Covid-19?

-El ministro del Interior señaló que iba a hacer una invitación para que fuéramos parte. Eso lo vamos a recibir de buena manera, ahora yo al menos, que soy abogado y no médico, no tengo la especialidad necesaria para ser parte de la mesa, pero sí para llevar las opiniones y visiones de los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Vamos a tratar de buscar que no ocurra lo que pasó la semana pasada en que nadie entendió la vuelta de los funcionarios públicos a sus trabajos. Es bueno una mayor coordinación entre lo que está haciendo la Cámara con lo que está haciendo la Mesa Social y, sobre todo, el gobierno.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

/psg