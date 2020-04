La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, se refirió al audio en que el también ministro del TC, José Ignacio Vásquez, le realizó una dura crítica, dejando entrever un quiebre al interior de la institución.

Los ánimos al interior del tribunal se complicaron luego que la abogada señalara a La Tercera que “antes de que yo llegara había causas detenidas por mucho tiempo, al límite de la corrupción”.

Aquello derivó en la apertura de una investigación penal a cargo de la fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, que dirige la fiscal Ximena Chong, y que Vásquez acusara a Brahm de poner a parte del tribunal en su contra.

“Esto es una verdadera felonía, esto es una felonía lo que ha ocurrido. El desprestigio de este tribunal, este tribunal no se vuelve a levantar, a no ser que haya una decisión de la persona responsable de tomar y de declarar que ha cometido errores o simplemente de renunciar”, dijo Vásquez, según informó el mismo medio citado.

Ya hoy, Brahm concurrió hasta el Palacio de Tribunales para sostener, aseguró, una reunión de “coordinación” con el presidente de la Corte Suprema, Guillemo Silva, la cual, no estaba, hasta esta mañana, en la agenda del supremo.

Al término de esta, la presidenta del TC prefirió no referirse en detalle a la polémica y la investigación penal, pero sí al polémico audio.

“Algunos ministros me han expresado su malestar en relación a un audio que ha sido publicitado, porque las sesiones del TC, la deliberación, no son grabadas, y en esta oportunidad fue grabada y difundida sin autorización ni conocimiento de alguien. Y eso sorprendió a muchos ministros que me manifestaron su malestar”, cerró.

