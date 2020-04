“Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación”, dijo.

“Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, añadió.

Adebayor, quien este año fichó por Olimpia de Asunción tras una larga carrera en Europa, se encuentra en Lomé, capital de Togo, a la que pudo regresar desde Paraguay luego de una verdadera travesía.

/Gap