Camilo Moya, en díalogo con Encancha, se refirió al momento que vive en lo personal con la pandemia del coronavirus y el que atraviesa en la cancha con Universidad de Chile, siendo un titular inamovible en el medio campo con Hernán Caputto.

Además, el volante que estuvo a préstamo en San Luis, tuvo palabras para el esfuerzo que le significó llegar a ser considerado por el técnico actual, apuntando a un compañero en especial y la función que cumplió su madre.

Por último, Moya repasó su experiencia en el Preolímpico de Colombia con la Selección Chilena sub 23, revelando que su mayor sueño es ser nominado a la adulta, objetivo por el que prefiere ir paso a paso y sin apurarse.

¿Cómo has pasado con tu familia la pandemia como lo han llevado?

“Todos muy bien, lo hemos llevado de muy buena manera con todos los cuidados y medidas pertinentes”.

¿Tuvo un nuevo aire con Caputto en la U, cómo lo tomo?

“Me dio la confianza que necesita un jugador para poder rendir de la mejor manera, eso me puso muy feliz y espero seguir aprovechando esta oportunidad”.

¿Cómo estuvo la motivación en los momentos que no era considerado?

“Creo que todo se basa en lo que me ayudaron un par de compañeros que me llevaron al gimnasio para poder prepararme físicamente bien y en este caso en especifico, Rafael Caroca fue el que más me motivo para mejorar en el día a día. El “Rafa” fue muy importante cuando estuvo en la U para mi”.

¿Cómo fue la historia de esfuerzo para llegar al momento que atraviesa hoy?

“De mucho esfuerzo y más allá de todo eso hay una persona que está detrás de todo esto que te va motivando y se saco la creta más que uno que fue mi mama. Cuando estaba en juveniles me llevaba con lluvia, cuando estaba cansada, ella fue la mayor motivación para salir adelante y seguir preparándome de la mejor manera. Cuando me fui a San Luis, la idea mía fue mejorar en todo sentido y después volver a la U con más experiencia y madurez”.

¿Cree que la U está para pelear el título?

“Si, no hay duda, está para pelear el título y lo ha demostrado partido a partido, con mucha convicción cuando sale a la cancha, mostrando un juego que va preparando durante la semana y con mucha confianza”.

¿El mayor sueño en la U?

“Mi mayor sueño es salir campeón con la U, jugar la mayoría de los partidos. Me quiero quedar por todo lo que significa el equipo y si me voy, quiero irme con un título, hacerme un nombre por su gente por como me trataron. Le agarré mucho amor a la U, además de que ya era hincha”.

Se venía el superclásico ¿Que significaba jugarlo en lo personal?

“Para mi un clásico es un partido que todos queremos jugar y ganar. Lo tomo con mucha motivación para ganar ese partido y por sobre todo por lo que se vive. Jugué un clásico en el Monumental con la gente en contra y ahora jugábamos con la gente a favor que era una mayor motivación. Habría sido un clásico muy lindo del cuál no me habría olvidado”.

Se habla de que el retorno podría ser sin público ¿Que te parece?

“Con todo lo que está pasando hay que aceptarlo por más que uno quiera que haya gente y que te estén apoyando, al final esto es para el bien de todos y si tiene que ser así respetaremos esa medida. Nosotros tenemos que salir al campo con la misma motivación de jugar con gente y conseguir los tres puntos para seguir arriba en la tabla”.

¿En que se diferencia la hinchada de la U a las otras?

“Nosotros cuando estuvimos mal el año pasado, siempre estuvieron ellos, pese al mal momento en el que estábamos, fueron ese aliento importante y una motivación para salir de esa zona. Eso no lo tiene cualquier barra, sobre todo cuando juegas a estadio lleno, se hacen sentir fuerte. La hinchada de la U es extraordinaria y te motiva al salir a la cancha”.

¿Que experiencia le dejo el Preolímpico con la Selección Chilena sub 23?

“Me llevé muy buenas sensaciones por todo lo que hicimos, creo que era un equipo que no tuvo preparación por todo lo que estaba pasando en Chile con el estallido social. Hicimos pocos partidos amistosos para prepararnos de la mejor manera y pese a eso se dieron muy buenos resultados, se vio un equipo convencido , entonces creo que más allá de todo sacamos el esfuerzo que tuvo cada compañero, siendo eso la mayor experiencia que tuve. Recordar que terminamos eliminados por goles, tuvimos mala suerte”.

¿Cuál es su mayor sueño en la Roja?

“Quiero ir nominado primero, luego paso a paso, no me apura nada, las cosas llegan en su debido momento y si me toca feliz, lo tomaré con la mayor responsabilidad posible”.