En los minutos finales de su cuenta diaria sobre el avance del coronavirus en nuestro país, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió a una publicación que llegó a ser tendencia en Twitter durante la mañana del viernes respecto al aumento en la cifra de muertes del pasado mes de marzo.

“Aguda diferencia de fallecimientos en Chile entre marzo 2019 y marzo 2020: 932 decesos, un 12% más. Según datos oficiales que obtuve, es mayor salto de la década, solo comparable con terremoto 2010. Según Minsal, en marzo solo se registraron 16 muertes por COVID 19”, publicaba la periodista Alejandra Matus a través de un hilo en su cuenta en la red social.

Complementó que en marzo de 2019 se registraron en Chile 7.830 muertes, mientras que este año, en el mismo periodo, se registraron 8.762, evidenciando un aumento de las cifras en un 11%, cifra incluso mayor que en los últimos 5 años.

“Los fallecimientos de marzo de este año se van acrecentando a medida que aumenta la edad de las personas, con el mayor número de casos entre los 50 y los 99 años: 881, pero también hay un aumento considerable en personas entre 40 y 49. Ese comportamiento también es atípico”, añadió Matus, planteando el cuestionamiento respecto al vínculo del aumento de estas muertes con las muertes que se comenzaron a registrar por coronavirus precisamente en el mes de marzo de este año.

Además de esta información, la periodista adjuntó gráficos que preparó Marcelo Matus, doctor en ingeniería e investigador de la Universidad de Chile, con los datos obtenidos de una “fuente reservada” y que no está disponible para el público, agregó.

Como era de esperar, la información fue rápidamente difundida a través de la red social, generando reacciones de rechazo ante el eventual ocultamiento que estaría haciendo el Minsal respecto al aumento de fallecidos. Pero también se sumaron las críticas, ante la presentación gráfica de las cifras –elemento que resulta más llamativo para la comprensión en casi todos los lectores-. Tanto así, que el ministro Mañalich salió a responder.

“Efecto lunes”

Según una minuta de dos páginas que mostró el ministro en la conferencia de prensa, la explicación para el aumento de estas cifras de muertes en marzo de este año responde a lo que llamó “Efecto lunes”.

En detalle, esto significa que marzo de 2020 tuvo cinco lunes, mientras que marzo de 2019 tuvo 4 lunes. “Esto explica por qué marzo del 2020 reportó más muertes que marzo 2019”, añadió.

¿Por qué? Porque las cifras del Registro Civil reportan más muertes los días lunes que los demás días de la semana al ser informadas e inscritas ese día.

La información del Minsal señala además que al comparar las cifras semanales, ajustando por población, entre el 4 de marzo y el 21 de abril (7 semanas), “no hay diferencias significativas entre 2020 y los otros años”.

Críticas al análisis y los gráficos

Pero el ministro de Salud no se quedó sólo en explicar con el llamado “efecto lunes” la diferencia en las cifras de muertes, sino que mencionó además que “lo fundamental es comparar tasas”. Con esto se refirió a considerar la diferencia poblacional en cada año analizado.

“Llamo a la prudencia y a no hacer matemáticas fáciles y conclusiones apresuradas (…) Se generan noticias artificiales que no tienen base en los datos”, sugirió.

“La letalidad por COVID-19 en Chile es una de las más bajas en el mundo, junto con Corea del Sur, por lo que no es raro que esa letalidad no tenga cambio en la mortalidad global. No es argumentable que ha cambiado la mortalidad”, enfatizó.

Palabras que fueron recogidas por la autora de la publicación, pero que de todas maneras fueron respondidas críticamente por otros usuarios de la red social, ya que la información tampoco incorporaba los datos desagregados por causa de muerte.

Finalmente, a esto se sumaron cuestionamientos al uso de los gráficos utilizados tanto por su efecto visual como por la falta de información sobre la fuente.

