Estando a “días” de enfrentar el peak de contagios por covid-19, el pasado viernes el Presidente, Sebastían Piñera, advirtió sobre el impacto que tendrá en el mundo del trabajo el golpe económico del coronavirus: el desempleo superaría el 10% en los próximos meses. “Vamos a tener 1 millón de chilenos sin trabajo”, señaló el Mandatario.

“Quiero que todos comprendamos que hay otro riesgo gigantesco que es que tengamos un país en una crisis económica brutal, con millones de personas desempleadas, con cientos de miles de empresas quebradas, con gente sin ingresos, viviendo los problemas de la pobreza”, sostuvo en una entrevista grabada en el programa Bienvenidos de Canal 13.

En esa línea, expuso que durante abril, cuando se abrieron las postulaciones para que las empresas se acogieran a la ley de protección de empleo, el número de compañías que se inscribió representa a 800 mil trabajadores. “Es imposible que el Estado pueda proteger a todo el mundo si el país, y esto es muy importante, si el país no vuelve a ponerse en marcha”, recalcó.

Más tarde, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que “sin lugar a dudas que esta pandemia tiene un efecto muy fuerte en la economía y eso se va a traducir en un desempleo fuerte que tenemos que mitigar”, añadiendo que “estamos hablando de un desempleo que estaría superando las dos cifras”.

Realidad que no solo está golpeando a Chile, sino que al mundo entero. Según un alarmante informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el efecto de la pandemia global sobre el empleo va a ser “devastador” y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Solo entre abril y junio de este año, según la OIT, se perderán 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el globo, y advirtió que cuatro de cada cinco trabajadores a nivel mundial están sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales o parciales de ciudades enteras que muchos gobierno han estado forzados a implementar.

En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras son inquietantes. Semana a semana la principal economía mundial ha dado cuenta de cómo su mercado laboral se ha ido deteriorando en medio del severo efecto de las cuarentenas masivas y la paralización de las industrias, el comercio y los servicios.

Según informó el pasado jueves el Departamento del Trabajo estadounidense, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo llegaron a 4.427.000 en la semana terminada el 18 de abril, con los que sumaron 26.476.00 millones en solo cinco semanas. Es decir, en ese periodo, Estados Unidos ha perdido todos los empleos creados durante 11 años.

De este modo, la tasa de desempleo ya alcanzaría al 20%, duplicando al 10% en que se llegó durante la Gran Depresión.

China, en tanto, recientemente informó que el desempleo urbano en el gigantea asiático -donde se originó la pandemia- alcanzó un máximo histórico de 6,2%. “Si no hay trabajo significa que no hay ingresos y que no hay creación de riqueza. Se debe hacer todo lo posible para evitar despidos masivos”, indicó el pasado mes el primer ministro chino Li Keqiang.

Además, destacó que “las variaciones en el crecimiento económico no importan tanto, siempre y cuando el empleo se estabilice este año”.

En Alemania, en tanto, las política de reducción de jornada laboral impulsadas por el Gobierno para evitar masivas desvinculaciones -similar a lo implementado por el Ejecutivo chileno- afectará a 2,5 millones de trabajadores al mes, un millón más que en lo peor de la crisis de 2009, de acuerdo a lo pronosticado el pasado viernes por el centro de estudios de la Agencia Federal de Empleo (BA).

“La economía alemana se precipita a la mayor recesión de su historia desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró un estudio confeccionado por el Instituto Investigador del Mercado de Trabajo y Empleo (IAB) sobre las repercusiones del coronavirus en la mayor economía europea, añadiendo que el PIB alemán se contraerá 8,4% y el desempleo superará las 3 millones de personas.

Respecto a Italia, el Gobierno de uno de los países más golpeados por la pandemia prevé que su tasa de desempleo escalará al 11,6% en 2020, en medio de una economía que se espera que retroceda un 8% y con un déficit fiscal que se dispararía a 10,4%. Mientras que en España el desempleo durante el mes de marzo subió en 302.265, según los datos del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Además, 3,5 millones de trabajadores se han visto afectados por un ERTE (herramienta que permite la reducción o suspensión de contratos).

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, espera que España concluya 2020 con un 20,8% de desocupados.

Mirando Sudamérica, el gigante de la región, Brasil, ya en los primeros meses del año había revertido su tendencia a la baja en lo que respecta desempleo, al subir 11,2% en enero y 11,6% en febrero. Así, y ya tomando en cuenta el efecto covid, el deterioro continuará el resto del año, cerrando en 13% de acuerdo a la Fundación Getulio Vargas, el FMI visualiza un desempleo en 14,7% y en 15,5% según la consultora Go Associades.

Ese último número implicaría un total de 16,5 millones de personas sin trabajo.

En Argentina, según el FMI, el tasa de desempleo terminaría el año alcanzando el 10,9%. Mientras que en Perú, según reveló hace algunos días la encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos de abril, el 42% de los trabajadores peruanos señaló que se han quedado sin trabajo o no están percibiendo ingresos.

