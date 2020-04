La crisis sanitaria que se vive por el coronavirus tiene la mayoría de las ligas del mundo detenidas, como es el caso de la MLS, donde juega el ex Universidad de Chile Valentín Castellanos, quien juega en el New York City. El volante se refirió a su frustrado paso por los azules, y mandó un potente mensaje a los dirigentes.

Al recordar sus días en la U, reveló en diálogo con Dalebulla“debuté en la Sudamericana, pero nunca me dieron la oportunidad en el Torneo Nacional. Veía a chicos con 19 o 20 años y seguían en las inferiores. Yo tenía 17 y ya quería jugar en primera. Lo hablé con mi representante y se dio la oportunidad de ir a Uruguay donde afortunadamente tuve una buena campaña”.

“Yo creo que las decisiones son netamente dirigenciales. Yo nunca tuve contacto con los dirigentes, nadie nunca se acercó a hablarme. Los dirigentes de aquella época no sabían mi nombre ni cuántos años tenía, eso dice mucho de la preocupación que tienen en los juveniles”, reveló.

“Me gustaría tener otra oportunidad en la U, no sé si ahora, pero más adelante seguro que sí. La ‘U’ es un club que me abrió las puertas cuando yo era chico y me ayudó muchísimo cuando yo más lo necesitaba. No tengo ningún rencor con ellos, al contrario. Tengo muchos amigos y la gente del fútbol formativo me trató muy bien”, finalizó el jugador de 21 años.

/Eduardo Méndez Garín