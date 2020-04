El argentino Ricardo Dabrowski es conocido en su etapa como entrenador de Colo Colo por hacer debutar en el club a jugadores como Matías Fernández, Jorge Valdivia o Arturo Vidal. Recordando su paso por Macul, el “Polaco” reveló que no aceptó volver en su momento debido a que no se quería meter “en cosas turbias”.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el estratega comentó que “mucha gente me pregunta por qué no volví a Colo Colo. La verdad es que me negué porque uno no es una persona que se preste para cosas turbias“.

“Resulta un poco difícil de explicar después de haber estado tanto tiempo en Chile. Me han ensuciado injustamente. Mucha gente sabe que es injusto que me hayan endilgado cuestiones que nunca se comprobaron y existieron”, agregó.

Del mismo modo, apuntó que “me preguntan por qué no he vuelto a Chile y las razones habrá que buscarlas en cosas que no se pueden expresar con claridad”.

“Tengo la conciencia de no solo ser una persona decente y honesta, sino que también de no haber entrado nunca en cosas raras”, recalcó.

Cabe recordar que Dabrowski dirigió a Colo Colo entre lo años 2004 y 2005, además de tener pasos en nuestro país por Palestino, Santiago Wanderers y Melipilla.

/Eduardo Méndez Garín