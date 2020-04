View this post on Instagram

Queremos agradecerles a todos por sus muestras de cariño y apoyo en los últimos meses. Sabemos que al igual que nosotros han vivido momentos difíciles y por nuestra parte hemos hecho un gran esfuerzo, en conjunto con nuestros socios Internacionales, para poder darles una alegría haciendo un festival de dos días y trayendo a Chile a artistas referentes de la actualidad de la música electrónica global. Para nosotros la prioridad número uno es la salud y seguridad de nuestro público. Continuamos monitoreando día a día los acontecimientos, y desarrollando protocolos de higiene que nos permitan ofrecer un festival seguro para todos, los mantendremos informados de cada novedad en estos tiempos excepcionales. . . Sabemos que la información sobre los tickets es importante para ustedes y debido a la situación de catástrofe, Pandemia Mundial y estado de excepción constitucional, donde por una decisión de la autoridad superior, no pudimos realizar el evento en la fecha anunciada el de mayo, los boletos correspondientes al 9 de mayo serán válidos para el día que ustedes elijan de la nueva edición del 21 y 22 de Noviembre. Se podrán hacer devoluciones sólo con causas justificadas de fuerza mayor que no les permitan asistir a las nuevas fechas del evento. Adicionalmente, para todos los fieles amantes de Creamfields que tengan un ticket ya comprado, podrán comprar un ticket para el segundo día a un precio que es hasta un 60% mas bajo de lo pagado originalmente. . . Llegado el caso que la pandemia no nos permita realizar nuestro evento el Noviembre 21 y 22, este se pospondrá para una nueva fecha, ustedes serán los primeros en saberlo. Si el evento no se puede llevar a cabo en noviembre y el reagendamiento de nuevas fechas no es una opción, tendrán el reembolso total de tu entrada. . . Agradeceremos su comprensión con respecto a nuestra política en referencia a las entradas, lo cual nos permite seguir soñando con brindarles grandes experiencias Creamfields como lo hemos hecho los últimos 15 años, esperamos verlos a todos en Noviembre! #DosVecesMas