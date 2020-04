Ya sabes lo que dicen, somos lo que comemos. Y en momentos como el actual, parece fundamental llevar una dieta equilibrada para poder afrontar una situación difícil con nuestras mejores energías. Sorprendentemente, aunque siempre te hayan dicho que te tomes un zumo de naranja para prevenir los síntomas gripales es lo mejor, en realidad no es más que un mito, según informa ‘Eat this not that’. El zumo previene la gripe por sí sola, aunque sí ayuda a sobrellevar de manera más eficiente el proceso de curación.

Quizá sea útil que conozcas algunos alimentos que pueden ayudarte en periodos en los que te encuentres alicaído. Por supuesto, no van a prevenir el coronavirus, pero sí pueden reforzar tu sistema inmunológico o ayudar a fortalecerte. Aquí, por tanto, va una lista de los más útiles, y otra de los que mejor debes dejar para cuando te encuentres un poco mejor, porque pueden prolongar tu convalecencia.

Los que no debes tomar

Caramelos. Los dulces están llenos de azúcar, que, no es un secreto, no es lo mejor para la salud. Pero especialmente en periodos en los que estamos enfermos, pues causa inflamación y se ha demostrado que esto disminuye la inmunidad al debilitar los glóbulos blancos. Estas células son responsables de combatir las infecciones.

Fresas. ¿Te sorprende? Las fresas liberan histamina, que pueden contribuir a la congestión. La mucosidad impulsada por esta histamina puede crear una sensación de incomodidad en la nariz, así que si estás un poco constipado prueba con otra fruta.

Aunque el zumo no previene la gripe por sí sola, sí ayuda a sobrellevar de manera más eficiente el proceso de curación

Leche. Tiene un sinfín de propiedades, y es normal tomarse un vaso de esta bebida blanca bien caliente cuando nos encontramos mal. Sin embargo, se ha demostrado que la leche (la entera en particular) estimula la producción de moco, que es lo opuesto a lo que quieres cuando estás enfermo. Aléjate de ella hasta que te pongas bueno y puedas beberte un gran vaso.

Café. Deshidrata el cuerpo y puede empeorar los dolores musculares. El sistema inmunitario funciona más eficientemente cuando el cuerpo se encuentra hidratado, y como el café es diurético y te hace orinar mucho, combinado con síntomas de vómitos y diarrea puede empeorar mucho las cosas.

Pan. El gluten puede causar inflamación, por lo que no es la mejor opción cuando andas con mucosidades, pues conduce al aumento de su producción.

Lo que sí debes tomar

Almendras. Contiene fibra y además son ricas en proteínas, vitaminas B y E, grasas saludables, hierro, calcio, fósforo. También ayuda al crecimiento y a desintoxicar el organismo.

Ajo. Hace no mucho se utilizaban para curar infecciones por su propiedad antibacteriana, antiviral y antifúngica: hace disminuir la presión sanguínea y retrasa el endurecimiento de las arterias, además contiene alicina, que mejora el sistema inmunológico.

Se ha demostrado que la leche entera estimula la producción de moco, lo contrario a lo que queremos cuando estamos enfermos

Brécol (o brócoli). es un alimento que no posee muchas calorías y es gran fuente de calcio, potasio, hierro, yodo, zinc, cobre, vitamina C, ácido fólico… ¿a qué esperas?

Chocolate negro. Pero tiene que ser negro, eh. Tiene propiedades antiinflamatorias, protege los glóbulos blancos y ayuda al sistema inmunológico. Eso sí, no te pases, porque tiene calorías.

Champiñones. Tienen grande cantidades de vitamina B, riboflavina, niacina, y selenio, son buenos para combatir los problemas digestivos debido a su fibra y regeneran a nivel celular.

/psg