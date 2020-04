Si crees que el gobierno tiene más información sobre los ovnis de la que dice, no estás solo. De hecho, formas parte de la mayoría. Recientes encuestas revelan que el 68 por ciento de las personas están convencidas de que los gobiernos ocultan la verdad sobre el tema extraterrestre y el 33 por ciento de todos los encuestados dijeron que los ovnis proceden de otros mundos. Pero casi tan interesante como cualquier conspiración del gobierno es por qué se mantiene en secreto. Las respuestas conspirativas abarcan un amplio espectro de posibilidades: causarían la paz mundial, crearían el caos, ofrecieran tecnología avanzada a la población o, tal vez, quieran esclavizarnos.

Pero aparte de las personas anónimas, los políticos también sienten cierta fascinación sobre el tema extraterrestre. Por eso, cuando alguno de ellos llega presidente, lo primero que hacen es indagar. Por ejemplo, en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live! en 2014, Bill Clinton reveló que, durante su estancia en la Casa Blanca, solicitó que se revisaran los archivos secretos del Área 51 y Roswell. Por lo que tiene cierto sentido que el gobierno nos oculte la verdad. Incluso así son muchos los políticos y funcionarios que han denunciado públicamente que los gobiernos ocultan la existencia de razas extraterrestres en nuestro planeta, incluso cooperando con las militares y agencias espaciales. Y este ha sido el caso del ex director de inteligencia francés Alain Julliet, quien acaba de asegurar que el fenómeno OVNI escapa a la dimensión terrestre.

Ovnis de mundos paralelos

Por primera vez, un ex director de la agencia de inteligencia extranjera (DGSE) de la República Francesa, Alain Juillet, habla sin reservas sobre un tema que para muchos sigue siendo una conspiración masiva: el fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. Con su vasta experiencia, promueve un enfoque pragmático y una mente abierta para resolver un misterio demasiado importante como para dejarlo a los creyentes y escépticos dogmáticos.

Juillet es una de las voces de relevancia que, entre políticos, científicos y militares, aporta su punto de vista en un nuevo documental llamado “OVNI: un negocio de los Estados”, dirigido por Dominique Filhol.

“Hay un término que se repite cada vez más a menudo entre los especialistas en el campo”, resume Filhol, marcado desde la infancia por espectaculares testimonios de familiares que han observado fenómenos inexplicables. “Es la idea de «inteligencia no humana». Este término es interesante porque no rechaza la hipótesis extraterrestre, pero incluye otras teorías sobre la naturaleza del fenómeno”.

La filmación del documental reforzó aún más sus convicciones: El fenómeno se ha vuelto palpable. Según explica, tuvo la suerte de poder grabar una reunión de los miembros de la comisión SIGMA 2 que estudia los ovnis de manera rigurosa y científica. La sucesión de testimonios y análisis en ovnis nos recuerda que los ovnis existen, al menos como un tema de estudio, aunque su naturaleza sigue siendo esquiva.

Y el ex director de la agencia de inteligencia extranjera de Francia compartió algunas ideas bastante destacables sobre el fenómeno OVNI. Alain Juillet desempeñó el cargo de jefe de la Dirección General de Seguridad Externa, que es similar a la CIA en los Estados Unidos, entre 2002 y 2003, así como el Jefe Principal de Inteligencia Económica del Primer Ministro francés durante los siguientes seis años. Aunque anteriormente no había hablado públicamente sobre el fenómeno OVNI, el ex oficial quiso revelar algunos datos realmente impactantes.

Además del documental, Juillet fue entrevistado por la revista francesa Paris Matc sobre el misterio de los objetos voladores no identificados. Al comienzo de la conversación, reflexionó que “cuando hoy vemos cosas que son inexplicables, sabemos que podemos explicarlas mañana”. Juillet continuó señalando que no se puede descartar el tema como una tontería porque muchos testigos de ovnis son personas creíbles, como pilotos militares y astronautas que hicieron informes precisos sobre lo que vieron.

“En el campo particular de los ovnis, sin mencionar a las personas que ven un platillo volador aterrizando en un campo, hay pilotos de combate, astronautas, personas que son todo menos graciosas e informan de observaciones muy precisas”, dijo Juillet. “No debemos decir que no tienen sentido, solo reconocer que hay cosas que se nos escapan”.

También destacó que estos objetos no parecen obedecer las leyes de la física y aparentemente son inmunes a la gravedad. Con ese fin, Juillet argumentó intrigantemente que es poco probable que alguna nación desarrolle vehículos tan increíbles porque tal avance ya se habría filtrado. Al sugerir que tal vez los ovnis procedan de mundos paralelos, postuló que “entendemos estos fenómenos mucho mejor a través del prisma de la física cuántica que con el de la física actual”.

“Sabemos que los estadounidenses han realizado un estudio muy serio con un gran presupuesto para tratar de entender”, continuó explicando el ex director de la DGSE. “Y parece que otras grandes potencias, en particular Rusia y China, han hecho lo mismo, sin duda por las mismas razones: descubrir si no hay detrás del fenómeno OVNI algo que, técnicamente hablando, puede ser interesante”.

Al reflexionar sobre cómo el estudio de los ovnis ha sido realizado en gran medida de manera secreta por las naciones de todo el mundo, el ex director de la agencia de inteligencia ofreció una interesante perspectiva de que no cree que el secreto sea realmente útil, a menos que descubramos cosas perturbadoras y, hasta ahora, no ha habido una intención agresiva de estas naves. Sorprendentemente, también expresó la opinión de que el mundo se adaptaría rápidamente a la realidad de los ovnis si se hiciera tal revelación. Incluso, predijo que dentro de cinco años todos lo aceptarán como un fenómeno trivial.

Lo cierto es que es bastante sorprendente que el ex director de inteligencia se atreva a hacer tales revelaciones e incluso ofreciendo su opinión. Sin duda alguna, son muchos los que creen que este tipo manifestaciones publicas es simplemente una estrategia para prepara a la población para el inminente contacto extraterrestre. Aunque también cabe la posibilidad de que quieran presentarse como salvadores en un momento en que el mundo esta siendo asolado por la pandemia de coronavirus y así instaurar sus centros médicos en todo el mundo con el único objeto de tener controlado al “ganado” que posteriormente servirán de alimento. Quien sabe, si damos por buena la teoría de que los ovnis proceden de mundos paralelos, también podemos aceptar la posibilidad de que su “llegada” a nuestro planeta sea el principio del fin de la raza humana.

¿Qué opinas de la revelación del ex director de la agencia de inteligencia? ¿Es un paso más para el primer contacto?

/psg