El viernes pasado, el Presidente Sebastián Piñera advirtió que el impacto del coronavirus llevaría al desempleo a superar el 10% en los próximos meses y expresó: “Vamos a tener un millón de chilenos sin trabajo”.

Ante las declaraciones, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, recalcó esta mañana que “lo que el Presidente nos ha solicitado es trabajar en línea para evitar llegar a esas proyecciones”, pero sostuvo que “si no buscamos mecanismos para evitar que esto siga escalando, podríamos llegar a un número que sea mayor (al millón de desempleados)”.

“Según el último informe del INE, nosotros hoy día tenemos cerca de 700 mil personas desempleadas”, dijo Zaldívar. En ese sentido, explicó que “en un periodo normal, cuando uno habla de 700 mil desempleados uno entiende que hay una rotación y por lo tanto van encontrando trabajo”.

Sin embargo, agregó, “en el mes de marzo nosotros recibimos por parte de la Dirección del Trabajo 300 mil cartas de despido y en esas 300 mil cartas de despido nos encontramos con un correlato de que en una proporción muy mayor a lo que ocurría en meses anteriores, se solicitaron las prestaciones del Seguro de Cesantía”.

“Esto de acá a lo mejor la gente no lo entiende muy bien, pero yo solamente recurro a las prestaciones del Seguro de Cesantía cuando no he logrado encontrar otro trabajo, porque de lo contrario no voy”, dijo la ministra para aclarar el punto.

Así, ante el escenario descrito, “esto quiere decir que un número importante de estos 300 mil han estado yendo a cobrar su seguro de cesantía porque no encontraron trabajo dentro del primer mes y están entonces en una situación que es muy compleja”.

Con todo, y ante las estimaciones dadas por el Presidente, Zaldívar indicó: “Si nosotros mantenemos esta proyección, podríamos encontrarnos hoy día con cerca de un millón de personas desempleadas. Y si no buscamos mecanismos para evitar que esto siga escalando, podríamos llegar a un número que sea mayor”.

Respecto a las cifras de desocupación del trimestre móvil enero-marzo que dará a conocer este jueves el INE, la titular de la cartera laboral subrayó que se trata de una encuesta que sólo reflejará una parte del efecto del coronavirus, correspondiente a los últimas dos semanas de marzo. “Eso nos podría llevar a minimizar lo que está realmente ocurriendo”, adelantó.

Consultada por cuáles medidas existen para ayudar a las personas que han quedado sin trabajo en medio de la emergencia sanitaria, Zaldívar indicó que “cualquier persona que se encuentre actualmente desempleada podría acceder eventualmente a los beneficios que se han planteado por parte del Ministerio de Desarrollo Social por no tener ingresos formales”.

“Por lo tanto todas aquellas personas que se encuentran desempleadas, que no han logrado encontrar trabajo o que han estado realizando trabajos esporádicos, podrían inscribirse en la página del Registro Social puesto que no están teniendo ingresos formales durante estos meses”, concluyó.

