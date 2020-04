Estimado Ministro Jaime Mañalich:

Mucho he pensado antes de dejar la tranquilidad del anonimato quien fuera un antiguo (10 años desde entonces) colaborador suyo cuando fue Ministro de Salud también, pero en la alborada del primer gobierno de S.E. Sebastián Piñera. Mi colaboración bajo sus órdenes se inició el 24 de Agosto de 2010 toda vez la Superioridad Naval dispuso, entonces Capitán de Navío de la Armada de Chile especialista en Submarinos, la tarea de asesorarlo en el rescate de los 33 mineros de la Mina San José de Atacama para la fecha recién contactados.

Las tareas que usted me encomendó durante el rescate y por mí realizadas están detalladas en un par de libros e informes pertinentes que no vienen al caso detallar.

Por el contrario la presente misiva tiene por objetivo dar a conocer al máximo posible de personas, quién es realmente el Dr. Jaime Mañalich que entonces conocí y en la que sin dudas sostengo que su participación en dicho rescate fue vital para rescatar con vida y devolver a sus respectivas familias a cada uno de los 33 mineros atrapados en mejores condiciones incluso, que la que estaban antes de ese fatídico 5 de Agosto, día del colapso de la mina.

Primeramente declaro una gran admiración por el Mañalich líder. Su honestidad profesional, entereza y hombría desplegada en cuidar a dichos mineros entonces, y hoy a todos los Chilenos, no persiguió entonces ni lo hace hoy, una aprobación vanal o populista, ni satisfacer a mezquinos detractores.

Pero volviendo al rescate de los 33, quienes hacen recuerdos de entonces piensan siempre en el ex ministro Lorenz Golborne y en el ingeniero Andrè Sougarret, imprescindibles sin dudas para encontrarlos primero y extraerlos luego. Sin embargo, el Dr. Jaime Mañalich, desde un lugar más retirado de los micrófonos, y sin dejar de lado sus funciones de ministro de salud (entre ellas negociar con los mismos sindicatos de la salud ideológizados y bregar con las consecuencias de huelgas de hambre de terroristas mapuches de izquierda) cumplió la importante tarea de disponer y liderar las actividades de entes tan disímiles como la Armada de Chile y la ACHS tendientes a mantener vivos a los 33, recuperarlos física y psicológicamente, diseñar un sistema para proveerles de un ciclo Circadiano, alimentarles con una dieta idónea en agua, calorías y proteínas, curarles de vicios, adelantarse mediante protocolos a cada necesidad y obtener para ello enseres y vestimentas incluso anti bacterianas, todas de última tecnología, que les permitió resistir el encierro y superar dolencias. Entre las medidas poco ortodoxas pero fundamentales estuvo el nombrar a uno de los mineros como “Médico en terreno” y confiar en quien escribe como su representante en el consejo de los 5 que tomaban las decisiones del rescate.

Insisto en el hecho que el Dr. Mañalich siempre se mantuvo al margen de la publicidad, pero siempre revelando un gran carácter, ese mismo carácter que hoy sus mezquinos detractores llaman “Soberbia”, pero que sin embargo está muy lejos de la verdadera soberbia; muestra de aquello es que para el rescate se hizo de una serie de asesores (entre los que me conté) a quienes escuchaba siempre. Mejor muestra de aquello, y por qué no decirlo de su inteligencia política fue solicitarle entonces a la Agencia norteamericana NASA una auditoría en terreno para confirmar que el accionar del Estado chileno era el correcto. Sabido es que dicha agencia espacial luego de una semana de actividad aseguró que sí se estaba en buen camino.

Por otro lado, la mejor muestra de entereza del Dr. Mañalich se reveló cuando sin claudicar ante un Presidente Piñera ansioso mantuvo su exigencia de utilizar una cápsula de rescate equivalente a una verdadera ambulancia en la extracción final, (la famosa “Fénix”) que fuera construida por los astilleros de la Armada de Chile (ASMAR) con la tecnología y materiales con la que dicho astillero construye buques de guerra, y más tarde exigir se trasladasen mediante helicópteros de la FACH al hospital regional de Copiapó a cada uno de dichos mineros internándolos luego en dicho centro hospitalario hasta su alta definitiva.

El Ministro Mañalich en su gran modestia no estaría de acuerdo en que yo les contase a mis compatriotas quien fue él como persona y profesional durante el rescate de los mineros (y por lo visto sigue siendo el mismo en la crisis del COVID-19); tampoco estaría de acuerdo que mencionara los hechos que lo revelan su excelente e imprescindible accionar descrito a la luz de los hechos. Su accionar me impresionó porque siempre he creído que tal como dice el dicho “Obras son amores y no buenas razones” sino por su amor por sus pacientes revelado en su proceder. Es por eso que esta carta tiene sentido contrario de Goethe, ya que no quiero dejar que “los perros ladren a su paso” (que estoy seguro él si lo hace). En justicia creo que el Dr. Mañalich encarna lo mejor de ser médico (algo sé de eso ya que tengo padre, dos hermanos, cuñada y un hijo que comparten tan generosa profesión) y tal como desplegó lo mejor de su persona y capacidad profesional hace 10 años en el rescate minero más famoso del mundo, hoy lo hace cuidando un país entero, nuestro Chile, desplegando cuidados, sapiencia y prudencia frente al flagelo que nos azota, sin dejarse amilanar por comentarios de alcaldes, politicos de izquierda y malos colegas médicos, que sin soporte científico real revelan egoísmo y una sed de poder inusitado.

Finalmente, sé que el Dr. Mañalich no se amilana ante el trabajo arduo y peligroso como el hoy enfrenta y nos guiará hacia la salida de este túnel mortal generado por la pandemia.

Dr. Mañalich reciba mi humilde reconocimiento y el de muchos más que sé no lo necesita para cumplir con su deber de médico y Ministro. Su encomiable espíritu de servicio revela un profundo amor por Chile y principalmente por cada uno de los chilenos. Lamentablemente esta carta no logrará facilitarle el camino para seguir cumpliendo su deber (ni podrá reducir el riesgo incluso de su vida). Es un humilde reconocimiento a su gestión tanto en el rescate como en la lucha contra la pandemia de un Marino de Chile que le reitera a sus compatriotas lo mucho que Chile le debe; muchos de ellos no lo conocen bien o no tienen voz para decirlo. Satisfecho estaré si, leida esta carta, los chilenos de bien saquen sus propias conclusiones.

Aprovecho de reiterar al Dr. Jaime Mañalich el enorme Honor que siento por haberlo conocido y trabajado con usted y mi humilde pero eterno agradecimiento por toda su labor.

Con admiración y respeto,

CN(Ret) Renato Navarro Genta

/gap