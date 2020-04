Nicolás Eyzaguirre dice en “La Tercera” que, Bachelet habría tenido una política “Más Merkeliana”… ¿Merkeliana?

A la Merkel no se le habrían muerto 1313 niños en SENAME. A la Merkel no se le habría muerto gente por un tsunami. La Merkel no tendría ni a su hijo ni a su nuera acusados de corrupción. Merkel no habría esperado que se quemara media Alemania para traer el avión súper tanque. Merkel jamás hubiera tenido ministros como Peñailillo, Blanco o Arenas. Merkel no nos habría dejado una deuda de 60.000 millones de dólares. Merkel no habría negociado un cargo en la ONU a través de una migración desatada y oscura a nuestro país.

En fin, con buena voluntad, pareciera que se parecen ALGO…solo en la dieta.

