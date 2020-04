Camila Recabarren sorprendió en medio de la cuarentena con una sugerente foto que desató puros elogios en sus redes sociales.

La ex Miss Chile, quien tiene más de 2 millones de seguidores en instagram, desafió la censura y mostró con claridad los piercing y tatuajes que tiene en la zona íntima de sus pezones.

Transparencia

La también ex chica reality ocupó una sensual transparencia en el conjunto de ropa interior, dejando ver más allá de la imaginación sus nuevos adornos.

«Aceptar, sin resistir a los cambios (no me dolieron ni los Tatto ni los piercings en las pechuguinis pa los que preguntan, pero dicen que duele mucho a mi no porque tenia cicatrices )», escribió la influencer en su cuenta.

